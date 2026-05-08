Morre um dos trabalhadores baianos que foram queimados em incêndio no ES

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O trabalhador baiano Gildeson Gama Leite, de 30 anos, morreu na quinta-feira, 7, após sofrer queimaduras graves em um incêndio ocorrido em um alojamento de trabalhadores rurais no Espírito Santo. Ele estava internado em estado gravíssimo no Hospital Jayme Santos Neves, em Serra.

Gildeson era um dos quatro trabalhadores da Bahia feridos no incêndio registrado na madrugada de terça-feira, 5, em uma fazenda de café no município de Vila Valério. Os outros três homens seguem internados em estado grave.

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As vítimas foram identificadas como:

Aldino Alves Almeida, de 28 anos;

Milton Neves Souza, de 48;

Ilmar Gama de Souza, de 31

Todos são moradores do povoado Curral Novo, na cidade de Barra, no oeste baiano.

Relembre

O grupo havia deixado a Bahia no último sábado, 2, para trabalhar na colheita de café no Espírito Santo durante cerca de seis meses. Eles chegaram ao estado no domingo, 3, e iniciaram as atividades na segunda-feira, 4. O incêndio aconteceu horas depois, enquanto dormiam no alojamento.

Seis trabalhadores baianos viajaram juntos para atuar na fazenda. Quatro deles estavam hospedados no mesmo quarto atingido pelo fogo.

As causas do incêndio ainda são investigadas. De acordo com relatos obtidos pela Secretaria de Saúde do município, existe a suspeita de vazamento de gás. Já a administradora da fazenda informou que uma das hipóteses analisadas é a de um curto-circuito em uma tomada onde aparelhos celulares estavam carregando.

O caso segue sendo investigado.