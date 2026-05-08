Neoenergia destaca eficiência energética e anuncia investimentos na BA

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A Neoenergia Coelba marcou presença no INDEX, um dos principais eventos de inovação e indústria da Bahia, com uma agenda voltada para a transformação do consumo elétrico no estado.

O destaque da participação foi o anúncio estratégico da próxima "Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética", com lançamento previsto para outubro deste ano.

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A iniciativa é um convite direto a instituições e empresas baianas para a inscrição de propostas que visem a modernização de sistemas e a otimização de recursos. O objetivo central é fomentar projetos que promovam a redução real do consumo e elevem o padrão de eficiência em diferentes segmentos da economia baiana.

Oportunidade para a indústria baiana

No INDEX, a Coelba dedicou um espaço exclusivo para orientar empresários sobre como participar da chamada pública.

"A iniciativa busca fomentar projetos que promovam a redução do consumo e o aumento da eficiência no uso da energia elétrica, contribuindo para a sustentabilidade e para a otimização de recursos", destaca a distribuidora.





Debates e melhores práticas

Empresa montou um centro de convidência no evento | Foto: Divulgação Neoenergia Coelba

Além do balcão de oportunidades, a companhia integrou a programação oficial do evento com mesas de debate e palestras. Representantes da Neoenergia Coelba compartilharam cases de sucesso e boas práticas já implementadas, reforçando o impacto positivo dessas soluções tanto para o setor elétrico quanto para a sociedade em geral.

A presença da distribuidora no INDEX reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável da Bahia, oferecendo caminhos práticos para que a indústria local se modernize através do uso inteligente da energia.