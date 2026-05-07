Vagas em Salvador: INDEX tem feira de empregabilidade em diversas áreas

Feira de carreiras do INDEX 2026 tem cadastro rápido para vagas na indústria e tecnologia - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

O INDEX Bahia 2026 dedica parte de sua estrutura a uma feira de empregabilidade, funcionando como ponto de conexão entre candidatos e departamentos de Recursos Humanos. Empresas de setores como mobilidade, indústria e tecnologia mantêm estandes no pavilhão para a captação de currículos e realização de triagens para processos seletivos em curso no estado.

A estrutura de recrutamento atende a diferentes níveis de escolaridade e experiência. Companhias presentes na feira, a exemplo da BYD e do Metrô Bahia, detalharam a busca por profissionais para áreas operacionais e especializadas:

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Em entrevista ao portal A TARDE, Rodrigo Rosset, gerente executivo sênior de RH da BYD, deu mais detalhes.

"Nós temos hoje grande oportunidade para toda faixa etária. Trabalhamos fortemente no engajamento daquele pessoal que está começando agora, dando oportunidade para crescer, mas também para os de quarenta a mais. Temos oportunidade para todas as idades".

Betânia Pita, coordenadora de Pessoas do Metrô Bahia, destacou vagas para o primeiro emprego.

"É possível fazer carreira conosco; nosso maior efetivo hoje vem de promoções internas. Temos pessoas no quadro que começaram como estagiárias e hoje são gerentes executivos. O crescimento do Metrô Bahia nesses 12 anos de operação reflete a forma como retemos talentos."

Nível Médio e Operacional: Vagas voltadas para atendimento, segurança e agentes de estação, com oportunidades inclusive para profissionais sem experiência prévia ou que buscam o primeiro emprego.

Nível Técnico e Especializado: Seleção para técnicos em eletrotécnica, eletromecânica, edificações e civil, além de engenharia e logística.

Diversidade etária: Os protocolos de seleção informados pelas empresas destacam a abertura para jovens aprendizes e profissionais com mais de 40 anos.

As inscrições ocorrem de forma híbrida. Enquanto alguns estandes disponibilizam QR Codes para cadastro digital imediato nos bancos de dados das empresas, outros orientam sobre o uso de canais oficiais como a plataforma Gupy e os postos do SineBahia e Setre.

Os expositores do setor de empregabilidade apresentaram pacotes de benefícios que incluem assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada e auxílio-alimentação — com valores informados que chegam a R$ 1.000,00 mensais em algumas companhias.

A feira de empregabilidade segue integrada à programação do INDEX no Centro de Convenções de Salvador, com acesso para os visitantes que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho industrial e de serviços.