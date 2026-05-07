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ECONOMIA

Tecon Salvador apresenta planos de expansão portuária no INDEX Bahia

Empresa projeta expansão logística

Jair Mendonça Jr
Por

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Adriana Medeiros, executiva de comunicação da Wilson Sons
Adriana Medeiros, executiva de comunicação da Wilson Sons - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

O Tecon (Terminal de Contêineres) Salvador, unidade de negócios da Wilson Sons, apresentou durante o INDEX Bahia 2026 as projeções de investimentos para a infraestrutura portuária da capital. Em entrevista ao portal A TARDE, a executiva de comunicação da companhia, Adriana Medeiros, destacou a função do terminal como elo entre a produção industrial do estado e os mercados internacionais.

O terminal atua como operador logístico para exportação e importação, além de movimentar cargas por cabotagem ao longo da costa brasileira. Medeiros explicou que a operação portuária impacta diretamente o consumo da população e o funcionamento das fábricas instaladas em território baiano.

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"Conectamos as riquezas do Brasil ao mundo e trazemos insumos para cá. Desde gêneros básicos, como arroz, até componentes tecnológicos para os parques industriais do estado, boa parte das cargas passa pelo nosso terminal", afirmou a executiva.

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No estande montado no Centro de Convenções, a empresa utiliza uma maquete para demonstrar os projetos de expansão da infraestrutura portuária. Segundo a representante da Wilson Sons — companhia com 189 anos de atuação —, o foco dos novos aportes é impulsionar o desenvolvimento econômico através da capacidade de recepção e despacho de mercadorias.

A localização estratégica do terminal na Baía de Todos os Santos foi apontada como um diferencial competitivo. A unidade de Salvador é o único terminal de contêineres do estado e opera na segunda maior baía navegável do mundo. Como ação de engajamento no evento, a empresa promove a interação do público com a paisagem do porto, reforçando a identidade regional da operação logística.

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