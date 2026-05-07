Acelen Renováveis projeta refino de biocombustível na Bahia para 2029

A Acelen Renováveis apresentou, durante o segundo dia do INDEX Bahia 2026, os avanços de seu projeto voltado para a descarbonização dos setores aéreo e de transporte de longa distância. Em entrevista ao portal A TARDE, a gerente de relações institucionais da companhia, Maíra Peruzzo, detalhou o cronograma de operação que utiliza a Macaúba como matéria-prima principal para a produção de combustíveis sustentáveis.



"A Macaúba tem a perspectiva de entrar em refino no estado da Bahia em 2029. É um setor desenvolvido com critério para garantir a geração de valor no território e proporcionar soluções de baixo carbono", informou Peruzzo.

A executiva pontuou que, embora o petróleo ainda represente a segurança energética atual do país, existe uma demanda para a diversificação da matriz. O uso de biocombustíveis é apontado como o caminho para potencializar a capacidade agroindustrial do Brasil no cenário global de energia limpa.

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A companhia trabalha na viabilização de uma biorrefinaria em território baiano. Maíra Peruzzo destacou que a empresa mantém diálogo com órgãos reguladores e atores políticos para assegurar a previsibilidade necessária a investimentos de larga escala.



"Pretendemos anunciar em breve o investimento na nossa biorrefinaria. Seguimos trabalhando para garantir essa segurança ao investidor e a previsibilidade para um projeto dessa magnitude", concluiu a representante da Acelen Renováveis durante participação no plenário do evento.