Primeira maternidade: a parceria de R$ 100 milhões que vai beneficiar Lauro de Freitas

Lauro de Freitas deve ter nova maternidade em 2028 - Foto: Reprodução | Governo Federal

Uma parceria de R$ 100 milhões entre os governos federal, estadual e municipal vai beneficiar 3 mil gestantes em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Esta será a meta da nova maternidade a ser construída no município, que tem o prazo de até dois anos para ficar pronta. Nesta quinta-feira, 7, a prefeita Débora Regis (União), e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), assinaram a ordem de serviço para o início das intervenções.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O evento contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, representando o governo federal.

Estrutura

A unidade de saúde ficará localizada na Via Metropolitana, sentido Catu de Abrantes. A maternidade vai ter aproximadamente 8 mil metros quadrados de área construída.

O projeto prevê capacidade para até 117 leitos e funcionamento voltado ao atendimento de gestantes, puérperas e recém-nascidos.

A execução da obra ficará a cargo da Prefeitura de Lauro de Freitas, com suporte de financiamento do Governo Federal.

A maternidade, segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), terá condições de atender desde gestantes de risco habitual até casos de maior complexidade, além de acolher mulheres que necessitam de cuidados específicos, como vítimas de violência.

Jerônimo Rodrigues, Alexandre Padilha e Débora Régis assinam ordem de serviço para construção de maternidade em Lauro de Freitas | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Prazo menor

"Daqui a aproximadamente dois anos, nós vamos conseguir entregar esta obra. A terraplanagem já está quase pronta para a gente, de fato, começar a fazer toda a estruturação da maternidade. E, se depender de mim, vai diminuir esse prazo. Eu, que sou mãe, sei que, no período, quando está próximo de a mamãe ter o filho, elas ficam ansiosas, porque muitas delas não sabem onde vão ter os seus filhos, têm medo", afirmou ao portal A TARDE Débora Régis.

Terraplanagem do hospital de Lauro de Freitas | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

"A gente vai dar a condição necessária, junto com o governo federal, aqui na nossa cidade. A gente precisa esquecer o lado partidário e pensar exclusivamente no povo. Este momento não é momento de palanque político, é momento da gente entregar o que a população nos confiou a fazer, fazer o melhor para a vida deles", completou.

Evento em Lauro de Freitas reuniu representantes da União, Estado e Município | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

União de forças

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), celebrou a parceria entre os entes federativos para a construção da unidade de saúde em Lauro de Freitas e exaltou as ações do governo na área da Saúde em toda a Bahia.

"Esses R$ 103 milhões não são só para a obra. Esse recurso vale para a construção da obra e para os equipamentos. A prefeita hoje pediu a mim e ao governo federal, ao Lula, ajuda no funcionamento e terá. Nós temos hoje o programa Mãe Bahia, que é um programa de cofinanciamento, de apoio aos municípios para poder realizar tratamento da área de partos", afirmou Jerônimo.

O chefe do Executivo estadual, em coletiva de imprensa, ainda falou sobre as entregas na área de saúde por parte da gestão.

Eu, no meu governo, já entreguei três maternidades ou unidades relativas a isso. Estamos, com essa aqui, com sete obras de novas maternidades. Todo hospital de alta complexidade nosso tem uma maternidade Jerônimo Rodrigues - Governador da Bahia

Qualificação

O ministro Alexandre Padilha ressaltou a importância do investimento para reduzir riscos e qualificar o atendimento.

"É uma honra que a gente tem de, dessa vez, para o Dia das Mães, poder iniciar a construção da nova maternidade de Lauro de Freitas, para garantir o atendimento e cuidado a todas as mães, todos os bebês que vão nascer aqui", afirmou o ministro.

"O local do nascimento é a garantia de que você se identifica: 'Eu sou de Lauro de Freitas, eu sou de Salvador'", completou.