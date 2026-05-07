Jerônimo Rodrigues se une a Débora Regis para megaobra: “Aqui não tem partido”

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O governador Jerônimo Rodrigues ao lado da prefeita Débora Régis - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quinta-feira, 7, ao lado da prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis (União Brasil), que o governo estadual não leva em consideração partidos políticos quando o assunto é realizar obras para a população.

Na ocasião, o petista autorizou a construção de uma maternidade no município da Região Metropolitana de Salvador.

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“Aqui não tem partido, porque estamos preocupados com a vida das crianças. Essa maternidade vai atender não só Lauro de Freitas, mas diversas cidades da Bahia”, afirmou Jerônimo, que também anunciou a entrega de outras seis maternidades no estado.

A cerimônia de assinatura da ordem de serviço contou ainda com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT).

A obra da maternidade integra ações do Novo PAC, programa federal de investimentos do governo Lula, e tem investimento total de R$ 103 milhões.

“O importante é trabalhar pelo povo”

Durante o evento, a prefeita Débora Régis elogiou o tratamento recebido do governo federal, por meio do ministro Alexandre Padilha, para viabilizar o início das obras da nova maternidade.

A gestora destacou a recepção que teve em Brasília e afirmou que políticas públicas devem ser executadas independentemente de posições partidárias.

“O ministro, por várias vezes, nos recebeu em Brasília e sempre nos tratou muito bem. É dessa forma que precisamos construir políticas públicas, independentemente de partido ou posicionamento político. O momento agora é de trabalhar pelo povo”, afirmou.