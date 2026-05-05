Jerônimo ganha norte da Bahia e tem apoio que ultrapassa 350 prefeitos

Objetivo do encontro foi unificar discurso e ações voltadas para o desenvolvimento regional - Foto: Divulgação

O governador e pré-candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), consolidou mais um importante avanço na base de apoio. Em evento realizado, nesta segunda-feira, 4, em Salvador, mais 14 prefeitos da região Norte da Bahia reafirmaram o compromisso com o projeto governista, o que eleva para mais de 350 o número de gestores municipais que caminham com o petista. A conta representa cerca de 84% das prefeituras do estado.

O encontro não foi apenas uma formalidade política, mas um fórum de planejamento estratégico para os territórios de identidade do Norte. De acordo com a coordenação da pré-campanha, o objetivo é unificar o discurso e as ações voltadas para o desenvolvimento regional.

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Transformação

O presidente do PT Bahia, Tássio Brito, enfatizou que o apoio maciço é fruto de entregas concretas. Brito provocou a reflexão sobre o estado da região antes das gestões petistas.

"Tinha tratamento cardíaco? Tinha hemodinâmica? Os municípios do Norte têm outra realidade hoje graças aos investimentos em saúde, infraestrutura e educação", declarou.

Articulação

A força do grupo foi endossada pela presença do ex-ministro Rui Costa, do secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, e do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Adolfo Menezes.

Além deles, uma comitiva de parlamentares das siglas PCdoB, PSD, MDB e PT reforçou o caráter suprapartidário da coalizão. O evento serviu também para apresentar pré-candidatos como Lucas Reis, Juvenilson e Luciano Pinheiro, que devem atuar como interlocutores do governo no território.

Alinhamento da base

Em abril, Jerônimo Rodrigues (PT), transformou a passagem por Brumado, no sudoeste baiano, em uma demonstração de força política e administrativa. Acompanhado por 37 prefeitos, o chefe do Executivo estadual entregou obras estruturantes e sinalizou os rumos da base governista para as próximas eleições.

A principal entrega foi a Unidade Básica de Saúde (UBS) José Clemente Alves Gondim. Com um investimento de R$ 1,8 milhão — viabilizado por uma parceria entre o Governo Federal (Novo PAC), o Estado e o município —, a unidade amplia o atendimento primário na região. O reforço na saúde incluiu ainda a entrega de uma ambulância zero quilômetro e uma van para o Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

No setor de saneamento, Jerônimo autorizou o início das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário, um projeto de vulto com investimento superior a R$ 200 milhões.

Além disso, a segurança hídrica e a habitação ganharam destaque com:

Sistemas entregues em Ubiraçaba, Marquinhos e Lagoa Funda (investimento de R$ 5 milhões).

Confirmação de 200 novas casas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, somando-se a outras 144 unidades que já estão com obras avançadas.

O Caminho para o Senado

A solenidade não foi apenas administrativa. A presença do senador Jaques Wagner e do ex-ministro Rui Costa (Casa Civil) ao lado do governador consolidou o desenho da chapa majoritária para 2026. Ambos são os nomes naturais da base aliada para disputar as duas vagas ao Senado que estarão em jogo.

Balanço

De volta a Salvador, o ritmo de articulação continuou. Jerônimo reuniu na Governadoria senadores, deputados (federais e estaduais) e secretários para um balanço do mandato.

"Trouxemos as bancadas para fazer um balanço desses três anos. Temos uma avaliação sobre as obras sendo entregues e iniciativas que estão avançando. Estamos olhando para frente", afirmou o governador.

Números

De acordo com levantamento apresentado, a Bahia ultrapassou a marca de 2.600 obras (concluídas ou em execução), abrangendo desde complexos viários até urbanização no interior.

Bastidores e emendas

Á época, a reunião também serviu para "aparar arestas" com o Legislativo. Informações de bastidores indicam que o governador apresentou um cronograma detalhado para o pagamento de emendas parlamentares aos deputados estaduais, garantindo a fluidez da relação com a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) em um ano decisivo.