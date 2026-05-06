Do tratamento à maratona: como o esporte ajudou Ana a vencer o câncer

Completar os 42.195 quilômetros de uma maratona exige disciplina, preparo físico e uma força mental inabalável. Para a engenheira civil e professora universitária Ana Gabriela Saraiva, de 53 anos, cruzar a linha de chegada na Maratona de Madrid, realizada no dia 26 de abril, teve um significado ainda maior: foi a celebração da 16ª maratona após um diagnóstico que mudou sua trajetória, mas não sua essência.

Em 2015, aos 42 anos, Ana Gabriela recebeu o diagnóstico de câncer de mama. O tratamento impôs desafios severos: 25 sessões de radioterapia e hormonioterapia por três anos, procedimentos conhecidos pelos fortes efeitos colaterais.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, ela encontrou na corrida de rua não apenas um esporte, mas uma rede de apoio e uma ferramenta de resistência.

“Eu pratico corrida de rua, que é uma atividade coletiva, e isso me trouxe benefícios físicos e psicológicos durante o tratamento. Foi uma grande rede de apoio. Não senti efeitos colaterais como cansaço e fadiga. Consegui manter minha rotina e encontrei no meu grupo de corrida o incentivo e apoio psicológico que precisava. Dessa forma, o câncer não se tornou um fardo para mim”, relembra.

A evolução da ciência e o papel das instituições de saúde

A história de Ana Gabriela, embora extraordinária, reflete uma mudança de paradigma na oncologia moderna. O tempo em que o repouso absoluto era a única recomendação para pacientes oncológicos ficou para trás.

Hoje, instituições de referência no mundo todo, como a Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) e, no Brasil, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), já colocam o exercício físico como parte essencial do cuidado oncológico.

É neste cenário de medicina baseada em evidências e cuidado integral que a Clínica AMO e o Hospital da Bahia, ambos administrados pela Rede Américas, segunda maior rede de hospitais privados do Brasil, atuam de forma coordenada e complementar ao longo de toda a jornada do paciente, da prevenção à cura.

A evidência científica e a oncologia integrativa na Clínica AMO

Mayana Lopes, oncologista | Foto: Divulgação Clínica AMO

A oncologista Mayana Lopes, especialista em tumores de mama da Clínica AMO, explica que os benefícios do exercício físico não são apenas nos sintomas, mas também influencia diretamente o desfecho oncológico.

“A prática regular de atividade física reduz a inflamação sistêmica, melhora a sensibilidade à insulina, atua na modulação hormonal (especialmente estrogênio), além de impactar no microambiente tumoral e na imunidade”, detalha.

Mayana traz dados para destacar que “estudos demonstram que mulheres fisicamente ativas podem ter redução de até 40% no risco de recidivas e melhorar a sobrevida global. O movimento deixou de ser evitado e passou a ser prescrito”.

Na Clínica AMO, referência em oncologia e saúde da mulher, essa visão multidisciplinar é estruturada, conforme conta Lopes.

“O cuidado não começa no diagnóstico, ele começa antes. A promoção de hábitos saudáveis faz parte da estratégia de atenção integral. Na prática, a atividade física hoje é integrada ao plano de tratamento da mesma forma que outras intervenções de suporte, envolvendo psicologia, nutrição e fisioterapia”.



A oncologista destaca ainda o aspecto emocional, vivenciado por Ana Gabriela.



“Os grupos, como os de corrida, funcionam como rede de apoio, espaço de pertencimento e importantes ferramentas de enfrentamento. A paciente deixa de ser apenas alguém em tratamento e passa a ser protagonista do próprio processo.”

Além de estimularem a atividade física como parte importante da prevenção e do tratamento, a Clínica AMO e o Hospital da Bahia também apoiam eventos que estimulam o movimento, o bem-estar e a saúde global.



No próximo dia 16/5, as marcas vão patrocinar a 1ª Corrida Noturna de Rua do Yatch, com um estande para visitação e ativações para os participantes.

A segurança e a complexidade hospitalar do Hospital da Bahia

| Foto: Divulgação Hospital da Bahia

Se o exercício traz benefícios inquestionáveis, a sua prática durante o tratamento oncológico exige cautela e acompanhamento médico especializado.

O exemplo de Ana Gabriela, correndo maratonas, pode parecer distante para muitos pacientes, e a segurança tem de ser prioridade máxima.

A coordenadora de cardiologia do Hospital da Bahia, Tais Sarmento, enfatiza que a avaliação rigorosa é indispensável.

“O tratamento do câncer representa um estresse importante ao organismo, especialmente ao sistema cardiovascular. Mesmo exercícios de menor intensidade exigem uma resposta hemodinâmica adequada. É necessário identificar fatores de risco prévios, presença de cardiopatias silenciosas, capacidade funcional e possíveis limitações impostas pelo próprio tratamento”, disse Sarmento.

Muitos agentes quimioterápicos, terapias-alvo e a radioterapia podem provocar cardiotoxicidade, como disfunção ventricular e arritmias. No Hospital da Bahia, que conta com excelência em média e alta complexidade, além de atendimento de urgência 24h, a cardiologia atua preventivamente com a oncologia.

“Essa parceria permite identificar precocemente qualquer sinal de toxicidade e ajustar condutas de forma ágil”, explica Sarmento.

Ela detalha como a fisiologia do corpo ativo responde melhor. “O organismo fisicamente ativo apresenta maior reserva funcional e melhor eficiência cardiovascular. Isso reduz a percepção de fadiga e favorece a recuperação”.

A integração: do rastreamento à cura

O objetivo primordial da atuação conjunta entre Clínica AMO e Hospital da Bahia é oferecer uma linha de cuidado completa, articulada e humanizada, que coloca o paciente no centro das decisões. Essa atuação coordenada reúne expertise e suporte tecnológico avançado.

Mayana Lopes conclui que a integração permite um cuidado contínuo e coordenado, o que se traduz em “diagnóstico rápido e integrado, discussão multidisciplinar de casos, acesso a tratamento de alta complexidade de forma mais ágil, além da continuidade do cuidado no pós-tratamento. Essa integração garante que a paciente seja acompanhada do rastreamento à cura e além dela”.

Essa conexão entre prevenção, tratamento e reabilitação impacta diretamente o desfecho clínico.

“A linha de cuidado completa amplia a segurança terapêutica e melhora de forma significativa a qualidade de vida, sempre com foco em um cuidado mais humano e resolutivo”, diz a cardiologista.

Para Ana Gabriela, que continua se desafiando e fazendo seu acompanhamento periódico, o segredo foi ter profissionais que valorizam e entendem os benefícios da atividade física não só para o tratamento, mas para toda a vida.

Uma jornada de cuidado completo em Salvador

Consolidada como a segunda maior rede hospitalar privada do Brasil, a Rede Américas nasceu da associação entre grandes players da saúde suplementar nacional (Amil e Dasa).

Com uma robusta presença em diversos estados, a rede se destaca por oferecer medicina de excelência, com foco em alta complexidade, infraestrutura de ponta e um modelo de cuidado integrado. Seu compromisso é colocar a humanização no centro de todas as etapas da jornada do paciente.

Em Salvador, essa jornada de cuidado completo é materializada através da atuação coordenada de unidades-referência sob sua administração: