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SAÚDE

Mutirão de triagem para cirurgias beneficia homens em Salvador

Entre os procedimentos disponíveis estão correção de hérnias e retirada de vesícula

Luiza Nascimento
Por

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Hospital do Homem
Hospital do Homem - Foto: Divulgação/Ascom SMS

Um mutirão de triagem para cirurgias eletivas beneficia homens de Salvador. O Hospital Municipal do Homem, localizado em Monte Serrat, disponibiliza a agenda da primeira quizena do mês de maio.

O serviço começou na quarta, 6, e segue até sexta-feira, 8, a partir das 8h, por ordem de chegada, com distribuição de 50 senhas por dia no local. Além disso, há novas vagas para os dias 13, 14 e 15 de maio, no mesmo horário e seguindo o mesmo esquema.

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As datas da segunda quinzena serão divulgadas posteriormente. O atendimento é destinado a pessoas entre 18 e 70 anos.

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Como o atendimento é realizado?

Pacientes que possuírem exames recentes devem levar ao local para contribuir com a avaliação e agilizar o encaminhamento.

Equipes médicas avaliam o quadro clínico dos pacientes e os exames apresentados durante o atendimento. Assim, os profissionais definem a necessidade de procedimento cirúrgico e os encaminhamentos dentro da rede.

Entre os procedimentos disponíveis estão:

  • Correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas;
  • retirada de vesícula por videolaparoscopia.

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Tags:

Salvador Saúde Triagem

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