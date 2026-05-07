Ferrovia Salvador-Juazeiro: reativação de 600 km de trilhos pode mudar a Bahia

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Universidade espanhola vai fazer estudo de viabilidade para implantação da ferrovia - Foto: Divulgação | TLSA

A antiga Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco (EFBSF), que o governo Jerônimo Rodrigues (PT) estuda reativar, ligava Salvador a Alagoinhas e Juazeiro, no norte do estado. A extensão de 600 km de trilhos é vista como oportunidade futura para mobilidade e economia de todo o estado.

A possibilidade é vista pela Companhia de Transportes da Bahia (CTB) como um dos principais potenciais estratégicos do projeto para integração logística e desenvolvimento econômico da região.

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Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, o presidente da CTB, Eracy Lafuente, afirmou que a proposta é transformar a antiga linha férrea em um corredor moderno para transporte de cargas e passageiros.

"Se a reativação for viável, serão mais de 600 km de infraestrutura que, daqui a 30 anos, por exemplo, podem se tornar o eixo de um trem rápido ligando o Nordeste. Estamos olhando esse projeto como um elemento indutor de mobilidade futura e de oportunidade econômica", disse o presidente da CTB.

Com cerca de 600 quilômetros de extensão, a antiga ferrovia ligava Salvador a Alagoinhas e Juazeiro, no norte do estado. A ferrovia deve ficar a cerca de 200 quilômetros de conexão com a Transnordestina, considerada a maior ferrovia em construção no Nordeste.

Contratação de especialistas estrangeiros

Atualmente, o governo baiano já realiza estudos para avaliar a viabilidade econômica da reativação e os investimentos necessários para recuperar a estrutura.

A CTB, segundo informou Lafuente, pretende contratar especialistas estrangeiros e uma universidade da Espanha para auxiliar nos estudos técnicos e na modelagem do sistema.

A ideia é usar experiências de países da Europa e da Ásia, que possuem redes ferroviárias mais avançadas.

“Já iniciamos esse trabalho. Queremos contratar especialistas estrangeiros para que possamos construir essa relação com a Europa e também com a Ásia. Esses continentes têm expertise [em transporte de trilho que transporta carga e passageiros]”, reforçou o presidente.

Aporte federal

Por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou o repasse de R$ 16 milhões para a realização dos estudos iniciais do projeto.

Projeto reformulado

A proposta de reativar a ferrovia até Juazeiro substitui a ideia original de expandir o VLT apenas até Alagoinhas, município localizado a cerca de 115 quilômetros de Salvador.

O chamado VLT Metropolitano, previa inicialmente a ligação entre Salvador e Camaçari, passando por Simões Filho.

A proposta era conectar o Polo Petroquímico à capital baiana para facilitar o deslocamento de trabalhadores.

Agora, o governo estadual passou a estudar uma expansão mais ampla da malha ferroviária, com possibilidade de conexão entre diferentes regiões da Bahia e outros estados do Nordeste.