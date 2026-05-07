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INFRAESTRUTURA

Bahiagás apresenta projeto de expansão para o Oeste baiano no INDEX

Luiz Gavazza detalha uso de modelos híbridos e transformação de resíduos agrícolas em energia

Jair Mendonça Jr
Por

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Luiz Gavazza diretor-presidente da Bahiagás
Luiz Gavazza diretor-presidente da Bahiagás - Foto: CLARA PESSOA/AG. A TARDE

A Bahiagás detalhou, durante o segundo dia do INDEX Bahia 2026, seu plano estratégico para a ampliação da rede de fornecimento de energia no interior do estado. Em entrevista ao Portal A TARDE, o diretor-presidente da companhia, Luiz Gavazza, anunciou que apresentará na próxima segunda-feira ao Conselho de Administração o projeto oficial para a chegada da concessionária à região Oeste da Bahia.

Devido às dimensões territoriais da Bahia, a empresa estuda modelos híbridos para viabilizar o atendimento em regiões distantes da rede atual. Além da construção de dutos, o plano inclui o uso de Gás Natural Liquefeito (GNL) e Gás Natural Comprimido (GNC) para abastecer redes locais em polos como o Oeste e a conurbação entre Juazeiro (BA) e Petrolina (PE).

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A produção de biometano é apontada como a principal alternativa para a fronteira agrícola baiana. Gavazza destacou o potencial de transformação de resíduos agro-silvopastoris e de esgotamento sanitário em energia renovável.

"O biometano é o gás natural renovável. No Oeste, temos insumos de resíduos agrícolas e fezes animais provenientes de grandes fazendas de confinamento que podem ser transformados em energia, evitando a poluição de fontes naturais de água", explicou o diretor.

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Como empresa de economia mista controlada pelo Governo do Estado da Bahia, em parceria com a Mitsui Gás e Energia, a Bahiagás atua no fornecimento de infraestrutura energética para a instalação de novas indústrias. A companhia se posiciona como um instrumento de fomento para a descentralização do desenvolvimento econômico baiano.

"A indústria precisa de energia, água e infraestrutura. Cabe à Bahiagás o fornecimento dessa energia para impulsionar o desenvolvimento em todo o estado", pontuou Gavazza.

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