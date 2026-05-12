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EXPLORAÇÃO INFANTOJUVENIL

Rede de pornografia infantil é desarticulada em bairros de Salvador

Mandados são cumpridos nos bairros da Vitória, Pau Miúdo, Paripe, Boca do Rio e Mata Escura

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em

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Operação Nacional Caminhos Seguros
Operação Nacional Caminhos Seguros - Foto: Lucas Cerqueira e Pedro Moraes / Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta terça-feira, 12, a Operação Nacional Caminhos Seguros, com o objetivo de combater crimes praticados contra crianças e adolescentes em Salvador e no interior do estado.

A ação cumpre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nos bairros da Vitória, Pau Miúdo, Paripe, Boca do Rio e Mata Escura, na capital baiana, além do município de Serrinha.

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Segundo a Polícia Civil, as investigações apuram crimes de produção e armazenamento de material pornográfico infantojuvenil, além de casos de extorsão e lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes.

A operação é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), e conta com atuação integrada das polícias Civil, Militar e Federal em diversos estados do país.

Imagem ilustrativa da imagem Rede de pornografia infantil é desarticulada em bairros de Salvador
| Foto: Lucas Cerqueira e Pedro Moraes / Ascom-PCBA

Na Bahia, mais de 100 policiais civis participam da ofensiva, coordenada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA) e do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (NERCCA).

Ainda de acordo com a corporação, as investigações são conduzidas pela unidade especializada. Em Serrinha, um dos alvos será submetido a medida de busca e apreensão por meio do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (NEAM/Serrinha), em investigação relacionada à produção de material pornográfico infantojuvenil.

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A operação também conta com apoio operacional dos departamentos de Inteligência Policial (DIP), Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO), Especializado de Investigações Criminais (DEIC), Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Polícia Metropolitana (DEPOM) e Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC).

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