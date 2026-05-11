Irmãos gêmeos são presos suspeitos de agredir policiais militares na Bahia

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Dois irmãos gêmeos foram presos após se envolverem em uma confusão com policiais militares durante uma ação da Operação Cidade Segura, em Serrinha, na Bahia. O caso aconteceu na madrugada de sábado, 9.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 16º Batalhão foram acionadas para verificar denúncias de som alto, consumo de bebidas alcoólicas e aglomeração em um posto de combustíveis no bairro Alto Bonito.

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Ao chegarem ao local, os policiais iniciaram a abordagem e, segundo a corporação, um dos irmãos, que apresentava sinais de embriaguez, começou a desacatar os agentes e agrediu um policial com um soco no rosto.

Ainda conforme a PM, os dois suspeitos reagiram à prisão e passaram a atacar os militares com socos e golpes utilizando capacetes.

Ocorrência

Durante a ocorrência, dois policiais ficaram feridos:

Um deles sofreu apenas escoriações leves, foi atendido e liberado em seguida;

Já o outro agente teve fratura em dedos da mão esquerda e precisou passar por cirurgia em Feira de Santana, no domingo

O policial recebeu alta médica no mesmo dia e segue em recuperação em casa. A expectativa é de que ele permaneça afastado das atividades por cerca de 45 dias.

Após receberem atendimento médico, os irmãos foram levados para a delegacia. Segundo a Polícia Civil, a dupla chegou a ser autuada em flagrante, mas acabou liberada após audiência de custódia.