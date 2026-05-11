Polícia investiga possível matança de cães para venda de carne

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Caso foi registrado como maus-tratos a animais com resultado morte - Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

A Polícia Civil de Goiás abriu uma investigação após moradores de um bairro residencial em Quirinópolis denunciarem o desaparecimento recorrente de cães de rua e levantarem suspeitas de maus-tratos contra os animais. O caso também envolve relatos sobre a circulação de carne de origem desconhecida na região.

A denúncia foi formalizada na delegacia do município e cita como principal suspeita uma mulher conhecida pelos apelidos de “Cidoca” e “Cidinha”.

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De acordo com o registro policial, os moradores passaram a perceber, nos últimos três meses, o sumiço de cães que costumavam permanecer em áreas próximas a um supermercado, uma unidade de saúde e um terminal da cidade. Além disso, relatos apontam que latidos e sons semelhantes a sofrimento animal eram frequentemente ouvidos durante a madrugada.

Suspeita envolvendo carne

Ainda segundo o boletim de ocorrência, uma mulher teria sido vista carregando uma sacola contendo uma carne considerada “estranha” por testemunhas, oferecendo o produto como se fosse carne bovina.

A denunciante relatou à polícia que suspeita que os animais estariam sendo mortos para consumo da carne. O documento também menciona que partes de animais teriam sido encontradas em diferentes pontos do município, o que aumentou a preocupação entre moradores e protetores independentes.

Apesar das suspeitas apresentadas na denúncia, não existe, até o momento, confirmação oficial de que a carne mencionada tenha qualquer relação com cães.

Caso segue sob investigação

A ocorrência foi registrada como crime de maus-tratos a animais com resultado morte, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais.

A Polícia Civil de Goiás apura as circunstâncias do caso e deve investigar se os relatos apresentados possuem elementos que comprovem os fatos denunciados.

Até agora, não houve confirmação de prisão nem divulgação de conclusão oficial da investigação.