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SEGURANÇA PÚBLICA

Salvador registra menor número de roubos a ônibus desde 2009

Foram cinco ocorrências registradas em março

Leilane Teixeira
Por

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Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Salvador registrou, em março deste ano, o menor número de roubos a ônibus urbanos dos últimos 17 anos. Dados divulgados pela Associação das Concessionárias do Serviço de Transporte Público de Passageiros por Ônibus Urbanos de Salvador (Integra) mostram que apenas cinco ocorrências foram contabilizadas no período.

O levantamento, que acompanha os índices desde 2009, aponta uma redução significativa dos casos nos últimos anos. Em comparação, o maior número de assaltos já registrado ocorreu em maio de 2017, quando foram contabilizadas 181 ocorrências.

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Queda contínua

Os gráficos divulgados pela Integra mostram uma tendência contínua de queda nos roubos a coletivos entre 2022 e 2026:

  • em 2022, os registros mensais chegaram a ultrapassar 70 casos;
  • já neste ano, os números permaneceram abaixo de 20 ocorrências por mês, atingindo o menor patamar histórico em março.
Imagem ilustrativa da imagem Salvador registra menor número de roubos a ônibus desde 2009
| Foto: Divulgação

Segundo a Polícia Militar da Bahia, a redução é "resultado das ações intensificadas de policiamento ostensivo realizadas pelo Batalhão de Policiamento de Prevenção a Roubos em Coletivos (Batalhão Gêmeos), em conjunto com outras unidades operacionais responsáveis pelo patrulhamento territorial da capital baiana".

Ainda conforme a corporação, "as equipes seguem atuando com estratégias de prevenção, monitoramento e emprego qualificado de viaturas em regiões com maior circulação de ônibus, buscando reduzir ainda mais os índices de criminalidade no transporte público"

Insegurança

Os assaltos em coletivos são considerados uma das principais preocupações de passageiros e rodoviários em Salvador, especialmente em horários de pico e em áreas de grande movimentação.

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Tags:

assalto a ônibus Integra ônibus segurança pública

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