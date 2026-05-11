Suspeito de agredir e matar companheira no IAPI é preso

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Um homem de 45 anos foi preso nesta segunda-feira, 11, em Salvador, suspeito de envolvimento na morte de Kelly Liliane Freitas do Nascimento, de 42 anos. O caso aconteceu na madrugada do último dia 10 de maio, no bairro do IAPI.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito era companheiro da vítima e teve o mandado de prisão temporária cumprido após se apresentar às autoridades. As investigações são conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios (3ª DH/BTS).

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Sinais de ferimento

Kelly foi encontrada morta em via pública, em frente ao imóvel onde morava com o investigado. De acordo com a apuração policial, a vítima apresentava ferimentos graves na região da cabeça, compatíveis com queda de grande altura.

Durante a perícia realizada na residência do casal, foram encontrados:

vestígios de sangue dentro do quarto;

sinais de agressão física;

indícios de luta corporal.

Para a polícia, os elementos reforçam a suspeita de feminicídio em contexto de violência doméstica.

Investigação

Ainda conforme as investigações, o homem deixou o local logo após o crime, abandonando objetos pessoais e o aparelho celular dentro da casa.

A Justiça autorizou a prisão temporária do suspeito com base em depoimentos de testemunhas, provas periciais e no comportamento apresentado por ele após a morte da vítima.

O investigado permanece custodiado e à disposição da Justiça.