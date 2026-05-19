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11ª FASE DA OPERAÇÃO MUTE

Operação mira celulares em presídios da Bahia e tenta frear atuação de facções

Trabalhos tiveram início nesta terça-feira, 19, no Conjunto Penal de Paulo Afonso

Leilane Teixeira
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Imagem ilustrativa da imagem Operação mira celulares em presídios da Bahia e tenta frear atuação de facções
Foto: Divulgação SEAP

A Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, iniciou nesta semana a 11ª fase da Operação Mute, ação nacional voltada ao combate de comunicações ilegais dentro do sistema prisional.

Na Bahia, os trabalhos tiveram início nesta terça-feira, 19, no Conjunto Penal de Paulo Afonso, com a participação de cerca de 40 policiais penais estaduais. Segundo o Ministério da Justiça, a estratégia busca localizar e retirar celulares e outros materiais proibidos dos presídios, dificultando a articulação de crimes comandados de dentro das unidades prisionais.

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O investimento destinado à estrutura operacional soma R$ 59 milhões, entre o uso de equipamentos tecnológicos e recursos de inteligência, como:

  • bloqueadores de sinal;
  • scanners corporais;
  • aparelhos de raio-X;
  • drones;
  • sistemas eletrônicos de fiscalização;
  • georradar.

Brasil contra o Crime

A Operação Mute também faz parte do programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado recentemente pelo Governo Federal e que prevê mais de R$ 11 bilhões em investimentos para reforçar a segurança pública.

De acordo com dados do Ministério da Justiça, desde o início da operação, em 2023, já foram retirados 7.966 celulares de presídios em todo o país. Mais de 38 mil policiais penais participaram das dez fases anteriores, que resultaram na vistoria de mais de 37 mil celas.

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Além da operação nacional, o governo federal também passou a realizar edições estaduais da Mute em parceria com os estados. Na Bahia, a primeira etapa estadual aconteceu em abril deste ano, na Penitenciária Lemos Brito, em Salvador.

Operação simultânea

A ação ocorre de forma simultânea em diferentes estados e tem como alvo unidades com atuação identificada de organizações criminosas. A operação começou na segunda-feira, 18, em parte do país e será ampliada ao longo da semana para todas as unidades da federação.

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Tags

Bahia OPERAÇÃO MUTE segurança pública sistema prisional

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