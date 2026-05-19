MISTÉRIO
Desembargador desaparecido é encontrado morto em área nobre
Perícia foi realizada no local e o corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML)
O desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, 19, em uma área de mata nos arredores da Vista Chinesa, no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. O magistrado, de 64 anos, estava desaparecido há mais de um mês.
O corpo foi localizado por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), com apoio do Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Civil, não foram identificados sinais aparentes de violência. A perícia foi realizada no local pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), e o corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML). As causas da morte ainda serão esclarecidas pela investigação.
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Investigação
As investigações apontam que Alcides foi visto pela última vez em 14 de abril. Naquele dia, ele teria sacado R$ 1 mil e seguido de táxi até a região da Vista Chinesa. Desde então, não houve mais contato nem registros sobre o paradeiro do magistrado.
O desaparecimento mobilizou familiares, equipes da Polícia Civil e integrantes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que acompanhavam o andamento das buscas. Na semana passada, parentes chegaram a realizar uma missa em homenagem ao desembargador enquanto aguardavam notícias.