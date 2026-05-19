BAHIA
Jovem finge sequestro após briga com namorado e é encontrada por policiais
Ela foi encontrada em uma casa acompanhada de amigos
Uma jovem de 18 anos foi localizada pela polícia na madrugada desta terça-feira, 19, em Guanambi, no sudoeste da Bahia, após fingir um suposto sequestro para a família.
O caso começou na segunda-feira, 18, quando familiares registraram o desaparecimento da jovem. Segundo a Polícia Civil, o pai procurou a delegacia depois de não conseguir encontrá-la e sem obter informações sobre seu paradeiro.
Durante as buscas, o namorado da jovem também esteve na unidade policial e apresentou mensagens recebidas por aplicativo. Os textos, enviados por um número desconhecido, continham ameaças de morte e indicavam uma suposta exigência relacionada a um sequestro.
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Inconsistências
Com o avanço das diligências, os investigadores identificaram inconsistências e concluíram que não havia qualquer restrição de liberdade. Conforme apurado, as mensagens teriam sido enviadas pela própria jovem ao companheiro.
Ela foi encontrada em uma casa no bairro São Francisco, acompanhada de amigos. Segundo a polícia, não havia sinais de violência.
A principal linha investigativa aponta que a situação teria sido motivada por desentendimentos pessoais. O caso segue sendo apurado pela Delegacia Territorial de Guanambi, e a jovem é investigada por comunicação falsa de crime.