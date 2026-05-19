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Homem ameaça exterminar família da ex e acaba preso com drogas e dinamite

Durante a abordagem, suspeito tentou se desfazer de entorpecentes antes da entrada dos policiais no apartamento

Luan Julião
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Investigado foi autuado em flagrante por ameaça no contexto de violência doméstica e tráfico
Investigado foi autuado em flagrante por ameaça no contexto de violência doméstica e tráfico - Foto: Ilustrativa | Ascom - PC

Uma ação da Polícia Civil terminou com a prisão de um homem investigado por ameaçar a ex-companheira em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A captura ocorreu nesta segunda-feira, 18, durante uma operação conduzida por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Luziânia. No imóvel do suspeito, os agentes localizaram drogas escondidas dentro de um sofá e também apreenderam dinamite.

As investigações começaram após a mãe da vítima procurar a polícia para denunciar episódios de violência doméstica praticados pelo ex-companheiro da filha. Segundo o relato apresentado à Deam, a mulher sofria constantes ameaças de morte, agressões físicas e controle psicológico. Dias antes da prisão, o suspeito teria dado tapas no rosto da vítima e afirmado que ela “pagaria por tudo”, além de ameaçar retornar para “matar todo mundo”.

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De acordo com a apuração policial, as intimidações eram frequentes e o homem utilizava uma arma de fogo para amedrontar a ex-companheira. Com receio de ser assassinada, a vítima decidiu deixar o estado. Mesmo após a mudança, as ameaças continuaram por meio de mensagens enviadas aos familiares dela. Em uma delas, o investigado afirmou que eles não deveriam mais “pisar no Céu Azul”.

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Durante a abordagem policial, o suspeito percebeu a chegada das equipes e jogou porções de drogas no chão da rua. Ao ser questionado sobre a arma usada nas ameaças, contou que o objeto estaria guardado no apartamento.

Já no interior do imóvel, os policiais encontraram mais entorpecentes após uma porção cair de uma abertura no sofá onde o homem estava sentado. As buscas revelaram outras drogas escondidas no móvel, além de balança de precisão, embalagens utilizadas para fracionar os entorpecentes, dinheiro trocado e materiais ligados ao tráfico.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e tráfico de drogas. Ele segue preso e à disposição da Justiça.

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