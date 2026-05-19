POLÍCIA
Casal do meio fitness é preso em Salvador durante operação contra golpes virtuais
Polícia investiga esquema de fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro e uso de cartões clonados
Uma empresária do ramo fitness e o dono de uma loja de suplementos foram presos na manhã desta terça-feira, 19, durante uma operação da Polícia Civil da Bahia contra um grupo investigado por estelionato virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro em Salvador.
Os mandados foram cumpridos no bairro do Stiep e tiveram como alvo a influenciadora fitness Chelle Patrício e o empresário Jadson Pinto, conhecido nas redes sociais como “Juca”. O casal costuma compartilhar na internet registros de viagens, festas e momentos em família. Duas outras pessoas também foram presas na ação.
A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, responsável pela investigação que apura um esquema de fraudes eletrônicas envolvendo empresas intermediadoras de pagamento de cartão de crédito.
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De acordo com as investigações, o grupo criava contas em plataformas digitais utilizando empresas de fachada supostamente voltadas para a venda de suplementos alimentares. A estrutura era usada para gerar links falsos de pagamento e realizar transações com cartões clonados.
Ainda segundo a apuração, os valores obtidos de forma ilegal eram transferidos rapidamente para contas de terceiros, conhecidos como “laranjas”, por meio de operações via PIX, dificultando o rastreamento financeiro.
As diligências ocorreram também nos bairros de Jardim Armação e Cassange. Ao todo, quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos.
Durante a operação, a polícia também executou o sequestro de dois veículos de luxo pertencentes aos investigados: uma BMW 320 e um Kia Sorento.
Um dos alvos da operação ainda foi autuado em flagrante por comércio ilegal de anabolizantes, segundo informou a Polícia Civil.