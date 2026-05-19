Casal do meio fitness é preso em Salvador durante operação contra golpes virtuais

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Uma empresária do ramo fitness e o dono de uma loja de suplementos foram presos na manhã desta terça-feira, 19, durante uma operação da Polícia Civil da Bahia contra um grupo investigado por estelionato virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro em Salvador.

Os mandados foram cumpridos no bairro do Stiep e tiveram como alvo a influenciadora fitness Chelle Patrício e o empresário Jadson Pinto, conhecido nas redes sociais como “Juca”. O casal costuma compartilhar na internet registros de viagens, festas e momentos em família. Duas outras pessoas também foram presas na ação.

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A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, responsável pela investigação que apura um esquema de fraudes eletrônicas envolvendo empresas intermediadoras de pagamento de cartão de crédito.

De acordo com as investigações, o grupo criava contas em plataformas digitais utilizando empresas de fachada supostamente voltadas para a venda de suplementos alimentares. A estrutura era usada para gerar links falsos de pagamento e realizar transações com cartões clonados.

Ainda segundo a apuração, os valores obtidos de forma ilegal eram transferidos rapidamente para contas de terceiros, conhecidos como “laranjas”, por meio de operações via PIX, dificultando o rastreamento financeiro.

As diligências ocorreram também nos bairros de Jardim Armação e Cassange. Ao todo, quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos.

Durante a operação, a polícia também executou o sequestro de dois veículos de luxo pertencentes aos investigados: uma BMW 320 e um Kia Sorento.

Um dos alvos da operação ainda foi autuado em flagrante por comércio ilegal de anabolizantes, segundo informou a Polícia Civil.