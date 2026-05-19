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POLÍCIA

Lista de procurados por violência contra mulher é atualizada na Bahia

Criminosos foram adicionados no Baralho Lilás do Crime; Saiba como denunciar

Gustavo Zambianco
Por
Polícia Civil
Polícia Civil -

A lista de foragidos da Justiça incluídos no Baralho Lilás da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), aumentou com a adesão de mais três nomes nesta segunda-feira, 18.

O Baralho Lilás é uma ferramenta que reúne criminosos procurados pela SSP por crimes como:

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  • Estupro e tentativas de estupro;
  • Abuso de menores;
  • Feminicídio;
  • Violência doméstica;
  • Demais infrações relacionadas à Lei Maria da Penha.

Quem são os novos integrantes

Alex Pereira Santos, registrado como a carta "Q de Copas". Ele é procurado por descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça, gerar risco concreto à segurança da vítima e violar as regras de monitoração eletrônica.

Integrante do Baralho Lilás
Integrante do Baralho Lilás | Foto: Divulgação | SSP-BA

Lucas Chagas da Conceição, identificado como o "A de Paus", Foragido da Justiça por agredir a ex-companheira com uma garrafa de vidro.

Integrante do Baralho Lilás
Integrante do Baralho Lilás | Foto: Divulgação | SSP-BA

O último registrado no Baralho Lilás é Marcelo Sodré, o "Q de Ouros". De acordo com as investigações, agrediu brutalmente uma mulher, provocando a morte da vítima.

Integrante do Baralho Lilás
Integrante do Baralho Lilás | Foto: Divulgação | SSP-BA

Como denunciar

Qualquer informação que ajude na localização dos suspeitos pode ser repassada de forma anônima por meio do site do Disque Denúncia ou pelo telefone 181. O sigilo é garantido pelas autoridades.

As cartas desses e de outros foragidos estão disponíveis para consulta no site oficial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

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Tags

Baralho Lilás Polícia Segurança

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