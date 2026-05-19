POLÍCIA
Lista de procurados por violência contra mulher é atualizada na Bahia
Criminosos foram adicionados no Baralho Lilás do Crime; Saiba como denunciar
A lista de foragidos da Justiça incluídos no Baralho Lilás da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), aumentou com a adesão de mais três nomes nesta segunda-feira, 18.
O Baralho Lilás é uma ferramenta que reúne criminosos procurados pela SSP por crimes como:
- Estupro e tentativas de estupro;
- Abuso de menores;
- Feminicídio;
- Violência doméstica;
- Demais infrações relacionadas à Lei Maria da Penha.
Quem são os novos integrantes
Alex Pereira Santos, registrado como a carta "Q de Copas". Ele é procurado por descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça, gerar risco concreto à segurança da vítima e violar as regras de monitoração eletrônica.
Lucas Chagas da Conceição, identificado como o "A de Paus", Foragido da Justiça por agredir a ex-companheira com uma garrafa de vidro.
O último registrado no Baralho Lilás é Marcelo Sodré, o "Q de Ouros". De acordo com as investigações, agrediu brutalmente uma mulher, provocando a morte da vítima.
Como denunciar
Qualquer informação que ajude na localização dos suspeitos pode ser repassada de forma anônima por meio do site do Disque Denúncia ou pelo telefone 181. O sigilo é garantido pelas autoridades.
As cartas desses e de outros foragidos estão disponíveis para consulta no site oficial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia.