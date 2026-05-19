Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Fraude no INSS: esquema de manipulação é alvo de operação da PF na Bahia

Mandados são cumpridos em Salvador, Nazaré e Vera Cruz

Victoria Isabel
Por
Operação Colina
Operação Colina - Foto: Divulgação/PF

Um esquema de fraudes envolvendo benefícios previdenciários por incapacidade é alvo da Operação Colina, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira, 19. A investigação apura a atuação de um grupo suspeito de manipular sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para manter e prorrogar pagamentos de forma irregular na Bahia.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Salvador e nos municípios baianos de Nazaré e Vera Cruz. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Servidor envolvido

Segundo a investigação, iniciada a partir de relatórios da Coordenação de Inteligência Previdenciária do Ministério da Previdência Social (COINP/MPS), um servidor público é suspeito de realizar remarcações indevidas e sucessivos adiamentos injustificados de perícias médicas de beneficiários do INSS.

As apurações apontam que as alterações fraudulentas nos sistemas permitiam a continuidade dos pagamentos dos benefícios sem a realização adequada das avaliações médicas obrigatórias.

Com o avanço das investigações e a análise de quebras de sigilo bancário, a Polícia Federal identificou movimentações financeiras consideradas suspeitas. De acordo com os investigadores, intermediários cobrariam valores de beneficiários e repassariam parte do dinheiro ao servidor envolvido no esquema, em troca das manipulações nos sistemas da Previdência.

Leia Também:

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

Banco Master: perito da PF é suspeito de vazar informações do caso
Banco Master: perito da PF é suspeito de vazar informações do caso imagem

POLÍCIA

Lista de procurados por violência contra mulher é atualizada na Bahia
Lista de procurados por violência contra mulher é atualizada na Bahia imagem

OPERAÇÃO CATENA

'Gangue das Correntes': suspeito de roubar turistas e banhistas na Barra é preso
'Gangue das Correntes': suspeito de roubar turistas e banhistas na Barra é preso imagem

Os investigados poderão responder por crimes como inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção passiva, além de outros delitos que ainda poderão ser identificados ao longo do inquérito.

Todo o material apreendido durante o cumprimento dos mandados será encaminhado para perícia e deve auxiliar no aprofundamento das investigações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

fraude INSS polícia federal

Relacionadas

Mais lidas