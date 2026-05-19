POLÍCIA
Fraude no INSS: esquema de manipulação é alvo de operação da PF na Bahia
Mandados são cumpridos em Salvador, Nazaré e Vera Cruz
Um esquema de fraudes envolvendo benefícios previdenciários por incapacidade é alvo da Operação Colina, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira, 19. A investigação apura a atuação de um grupo suspeito de manipular sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para manter e prorrogar pagamentos de forma irregular na Bahia.
Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Salvador e nos municípios baianos de Nazaré e Vera Cruz. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.
Servidor envolvido
Segundo a investigação, iniciada a partir de relatórios da Coordenação de Inteligência Previdenciária do Ministério da Previdência Social (COINP/MPS), um servidor público é suspeito de realizar remarcações indevidas e sucessivos adiamentos injustificados de perícias médicas de beneficiários do INSS.
As apurações apontam que as alterações fraudulentas nos sistemas permitiam a continuidade dos pagamentos dos benefícios sem a realização adequada das avaliações médicas obrigatórias.
Com o avanço das investigações e a análise de quebras de sigilo bancário, a Polícia Federal identificou movimentações financeiras consideradas suspeitas. De acordo com os investigadores, intermediários cobrariam valores de beneficiários e repassariam parte do dinheiro ao servidor envolvido no esquema, em troca das manipulações nos sistemas da Previdência.
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Os investigados poderão responder por crimes como inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção passiva, além de outros delitos que ainda poderão ser identificados ao longo do inquérito.
Todo o material apreendido durante o cumprimento dos mandados será encaminhado para perícia e deve auxiliar no aprofundamento das investigações.