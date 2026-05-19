Fraude no INSS: esquema de manipulação é alvo de operação da PF na Bahia

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Um esquema de fraudes envolvendo benefícios previdenciários por incapacidade é alvo da Operação Colina, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira, 19. A investigação apura a atuação de um grupo suspeito de manipular sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para manter e prorrogar pagamentos de forma irregular na Bahia.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Salvador e nos municípios baianos de Nazaré e Vera Cruz. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.

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Servidor envolvido

Segundo a investigação, iniciada a partir de relatórios da Coordenação de Inteligência Previdenciária do Ministério da Previdência Social (COINP/MPS), um servidor público é suspeito de realizar remarcações indevidas e sucessivos adiamentos injustificados de perícias médicas de beneficiários do INSS.

As apurações apontam que as alterações fraudulentas nos sistemas permitiam a continuidade dos pagamentos dos benefícios sem a realização adequada das avaliações médicas obrigatórias.

Com o avanço das investigações e a análise de quebras de sigilo bancário, a Polícia Federal identificou movimentações financeiras consideradas suspeitas. De acordo com os investigadores, intermediários cobrariam valores de beneficiários e repassariam parte do dinheiro ao servidor envolvido no esquema, em troca das manipulações nos sistemas da Previdência.

Os investigados poderão responder por crimes como inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção passiva, além de outros delitos que ainda poderão ser identificados ao longo do inquérito.

Todo o material apreendido durante o cumprimento dos mandados será encaminhado para perícia e deve auxiliar no aprofundamento das investigações.