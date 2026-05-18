Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

OPERAÇÃO CATENA

'Gangue das Correntes': suspeito de roubar turistas e banhistas na Barra é preso

Organização criminosa atuava no roubo, receptação e revenda de correntes de ouro furtadas

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem 'Gangue das Correntes': suspeito de roubar turistas e banhistas na Barra é preso
-

Um homem de 27 anos, investigado por participação em roubos de correntes de ouro na Orla de Salvador, foi preso nesta segunda-feira, 18, no Centro Histórico da capital baiana.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é apontado como um dos executores dos assaltos praticados contra turistas e frequentadores da região da Barra, principalmente nas áreas da Avenida Oceânica e Porto da Barra.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Operação Catena

A prisão ocorreu durante mais uma fase da Operação Catena, deflagrada pela polícia na última quinta-feira, 14. Equipes do Serviço de Investigação da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) monitoravam a movimentação do grupo criminoso quando localizaram o investigado nas proximidades da residência de outros suspeitos envolvidos no esquema.

Segundo as investigações, a organização criminosa atuava no roubo, receptação e revenda de correntes de ouro furtadas na orla marítima de Salvador.

Após ser capturado, o homem foi levado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.

As investigações continuam para localizar outros integrantes do grupo.

Leia Também:

COMPLIANCE ZERO

Vorcaro é transferido para cela comum em meio à expectativa de delação
Vorcaro é transferido para cela comum em meio à expectativa de delação imagem

OPERAÇÃO ULTIMUM

Suspeito de matar motorista por aplicativo é preso na praia do Porto da Barra
Suspeito de matar motorista por aplicativo é preso na praia do Porto da Barra imagem

POLÍCIA

Adolescente é apreendida após série de agressões contra a avó no interior da Bahia
Adolescente é apreendida após série de agressões contra a avó no interior da Bahia imagem

Sete suspeitos preso

Durante as ações da Operação Catena, sete suspeitos já foram presos. Além disso, a polícia apreendeu mais de R$ 20 mil em dinheiro, joias, pedras e reagentes usados para testar ouro, balanças de precisão, agendas com anotações e materiais utilizados no armazenamento das peças.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Barra Polícia Civil roubo de correntes Salvador

Relacionadas

Mais lidas