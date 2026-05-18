'Gangue das Correntes': suspeito de roubar turistas e banhistas na Barra é preso

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- Foto: Polícia Civil

Um homem de 27 anos, investigado por participação em roubos de correntes de ouro na Orla de Salvador, foi preso nesta segunda-feira, 18, no Centro Histórico da capital baiana.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é apontado como um dos executores dos assaltos praticados contra turistas e frequentadores da região da Barra, principalmente nas áreas da Avenida Oceânica e Porto da Barra.

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Operação Catena

A prisão ocorreu durante mais uma fase da Operação Catena, deflagrada pela polícia na última quinta-feira, 14. Equipes do Serviço de Investigação da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) monitoravam a movimentação do grupo criminoso quando localizaram o investigado nas proximidades da residência de outros suspeitos envolvidos no esquema.

Segundo as investigações, a organização criminosa atuava no roubo, receptação e revenda de correntes de ouro furtadas na orla marítima de Salvador.

Após ser capturado, o homem foi levado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.

As investigações continuam para localizar outros integrantes do grupo.

Sete suspeitos preso

Durante as ações da Operação Catena, sete suspeitos já foram presos. Além disso, a polícia apreendeu mais de R$ 20 mil em dinheiro, joias, pedras e reagentes usados para testar ouro, balanças de precisão, agendas com anotações e materiais utilizados no armazenamento das peças.