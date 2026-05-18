Adolescente é apreendida após série de agressões contra a avó no interior da Bahia

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- Foto: Divulgação | Polícia Civil

Uma denúncia de violência doméstica terminou com a apreensão de uma adolescente de 16 anos na zona rural de Euclides da Cunha. A jovem é acusada de atacar a própria avó, uma idosa de 62 anos, no distrito de Caimbé.

O caso veio à tona depois que a vítima buscou ajuda na delegacia da cidade e relatou episódios frequentes de violência dentro de casa. Segundo o depoimento, além das agressões físicas, a adolescente fazia ameaças utilizando uma faca e submetia a avó a intimidações psicológicas.

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A idosa também afirmou que teve o celular destruído e que, em determinado momento, foi impedida de sair da residência.

Durante o atendimento policial, os agentes constataram sinais aparentes de violência pelo corpo da mulher. Ela foi encaminhada para exames no Departamento de Polícia Técnica, que confirmou a existência de hematomas compatíveis com agressões.

Com base nas informações obtidas, policiais civis iniciaram buscas pela suspeita e a encontraram em uma festa no povoado de Jurema. Após ser localizada, a adolescente foi conduzida à delegacia, onde admitiu ter cometido as agressões contra a avó.

Depois da apreensão em flagrante, a Polícia Civil solicitou medidas protetivas para garantir a segurança da vítima. Entre as medidas pedidas estão o afastamento da adolescente do convívio com a idosa e a proibição de contato entre as duas.