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INVSTIGAÇÃO

Suspeito de esconder corpo de mulher na geladeira volta a ser preso na Bahia

O suspeito já havia sido detido pelo mesmo caso em 26 de fevereiro, mas foi liberado posteriormente por decisão da Justiça

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Suspeito de esconder corpo de mulher na geladeira volta a ser preso na Bahia
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Um homem de 23 anos voltou a ser preso na sexta-feira, 15, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, suspeito de participar da ocultação do corpo de uma mulher encontrada carbonizada dentro de uma geladeira.

O suspeito já havia sido detido pelo mesmo caso em 26 de fevereiro, mas foi liberado posteriormente por decisão da Justiça.

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De acordo com a investigação, João Gabriel, de 24 anos, teria auxiliado no descarte do corpo de Rosiana Brito Alves, de 29 anos, conhecida como “Índia”. A polícia aponta que ela teria sido assassinada pelo companheiro.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, Rosiana desapareceu no dia 8 de fevereiro. Seis dias depois, o corpo dela foi localizado dentro de uma geladeira abandonada em um terreno baldio da cidade.

As investigações indicam que o principal suspeito do crime, identificado como João Marcelo, de 27 anos, está desaparecido desde 9 de fevereiro. Contra ele há um mandado de prisão preventiva em aberto, e ele é considerado foragido.

Familiares e testemunhas relataram que Rosiana foi vista pela última vez ao entrar na casa do companheiro, no bairro Mirante. Após isso, ela não foi mais encontrada.

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Relacionamento conturbado

Moradores da região afirmaram à polícia que o casal mantinha um relacionamento conturbado e que o homem investigado pelo assassinato apresentava comportamento agressivo, principalmente quando consumia bebida alcoólica.

Conforme a apuração policial, o corpo da vítima foi amarrado, colocado dentro da geladeira e levado até um terreno baldio no bairro Porto Alegre II. No local, o eletrodoméstico teria sido incendiado com o cadáver dentro.

Ainda segundo a polícia, o suspeito preso na sexta-feira confirmou detalhes da dinâmica do crime e conduziu os investigadores até o ponto onde o corpo foi encontrado.

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Tags

Bahia feminicídio mulher carbonizada porto seguro

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