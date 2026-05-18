INVSTIGAÇÃO
Suspeito de esconder corpo de mulher na geladeira volta a ser preso na Bahia
O suspeito já havia sido detido pelo mesmo caso em 26 de fevereiro, mas foi liberado posteriormente por decisão da Justiça
Um homem de 23 anos voltou a ser preso na sexta-feira, 15, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, suspeito de participar da ocultação do corpo de uma mulher encontrada carbonizada dentro de uma geladeira.
O suspeito já havia sido detido pelo mesmo caso em 26 de fevereiro, mas foi liberado posteriormente por decisão da Justiça.
De acordo com a investigação, João Gabriel, de 24 anos, teria auxiliado no descarte do corpo de Rosiana Brito Alves, de 29 anos, conhecida como “Índia”. A polícia aponta que ela teria sido assassinada pelo companheiro.
Investigação
Segundo a Polícia Civil, Rosiana desapareceu no dia 8 de fevereiro. Seis dias depois, o corpo dela foi localizado dentro de uma geladeira abandonada em um terreno baldio da cidade.
As investigações indicam que o principal suspeito do crime, identificado como João Marcelo, de 27 anos, está desaparecido desde 9 de fevereiro. Contra ele há um mandado de prisão preventiva em aberto, e ele é considerado foragido.
Familiares e testemunhas relataram que Rosiana foi vista pela última vez ao entrar na casa do companheiro, no bairro Mirante. Após isso, ela não foi mais encontrada.
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Relacionamento conturbado
Moradores da região afirmaram à polícia que o casal mantinha um relacionamento conturbado e que o homem investigado pelo assassinato apresentava comportamento agressivo, principalmente quando consumia bebida alcoólica.
Conforme a apuração policial, o corpo da vítima foi amarrado, colocado dentro da geladeira e levado até um terreno baldio no bairro Porto Alegre II. No local, o eletrodoméstico teria sido incendiado com o cadáver dentro.
Ainda segundo a polícia, o suspeito preso na sexta-feira confirmou detalhes da dinâmica do crime e conduziu os investigadores até o ponto onde o corpo foi encontrado.