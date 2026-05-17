POLÍCIA
Corpo em decomposição é encontrado em córrego de Salvador
Achado ocorreu nas proximidades de uma das maiores estações de transbordo da capital baiana
Na manhã deste domingo, 17, um corpo em estado de decomposição foi encontrado em um córrego na região da Rótula do Abacaxi, em Salvador.
O achado aconteceu nas imediações da Estação Acesso Norte, em Pernambués, segundo relatos de testemunhas. O cadáver estava localizado abaixo da passarela do metrô.
A ocorrência foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que assumiu as investigações do caso.
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Para dar andamento à apuração, foram expedidas guias para remoção do corpo e realização de perícia. O trabalho técnico ficará sob responsabilidade do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que deverá indicar a causa da morte.
As investigações seguem em curso, enquanto a polícia busca esclarecer as circunstâncias do caso.