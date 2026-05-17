Corpo em decomposição é encontrado em córrego de Salvador

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Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na manhã deste domingo, 17, um corpo em estado de decomposição foi encontrado em um córrego na região da Rótula do Abacaxi, em Salvador.

O achado aconteceu nas imediações da Estação Acesso Norte, em Pernambués, segundo relatos de testemunhas. O cadáver estava localizado abaixo da passarela do metrô.

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A ocorrência foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que assumiu as investigações do caso.

Para dar andamento à apuração, foram expedidas guias para remoção do corpo e realização de perícia. O trabalho técnico ficará sob responsabilidade do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que deverá indicar a causa da morte.

As investigações seguem em curso, enquanto a polícia busca esclarecer as circunstâncias do caso.