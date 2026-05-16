PM resgata vítima e prende suspeitos de tentativa de sequestro em Salvador

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Caso aconteceu na noite de sexta-feira, 15 - Foto: Reprodução

Uma ação da Polícia Militar terminou com três homens presos e um adolescente apreendido na noite de sexta-feira, 15, no Vale do Ogunjá, área central de Salvador. O grupo é investigado por envolvimento em uma tentativa de sequestro.

De acordo com informações da PM, policiais faziam patrulhamento pela Avenida Bonocô quando receberam a denúncia de que um carro roubado circulava pela região com uma pessoa sendo mantida refém. Após a identificação do veículo, as equipes conseguiram interceptá-lo.

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Durante a abordagem, os agentes encontraram a vítima no banco traseiro do automóvel, além de três suspeitos adultos e um menor de idade. Com o grupo, foram apreendidos uma faca e um simulacro de arma de fogo.

Ainda segundo a corporação, um dos envolvidos sofreu uma queda ao deixar o veículo e precisou receber atendimento médico em uma UPA da região antes de ser conduzido.

Após a ocorrência, os adultos foram encaminhados para a unidade policial responsável pelo caso. Já o adolescente foi apresentado na Delegacia do Adolescente Infrator, onde a apreensão foi registrada.