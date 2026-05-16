CRIME DUROU 6 MESES
Idoso de 72 anos é preso por estuprar filha de 12 anos na Bahia
O irmão da vítima, um adolescente de 16 anos, foi apreendido por participação no crime
Um idoso de 72 anos foi preso preventivamente por estuprar a própria filha de 12 anos, em Santa Rita de Cássia, no extremo oeste baiano. O irmão da vítima, de 16 anos foi apreendido sob suspeita de participação no crime.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia a menina teria sido submetida às agressões por pelo menos seis meses. Após a realização de exame pericial, houve a confirmação da materialidade do crime.
Após o cumprimento das ordens judiciais, os dois foram apresentados na unidade policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.
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Conforme nota da PCBA enviada ao Portal A TARDE, a criança segue acompanhada pelo Conselho Tutelar e pela rede de atendimento psicossocial da cidade de Santa Rita de Cássia (BA).
O caso segue em investigação e sob segredo de Justiça, por envolver uma menor.