Idoso de 72 anos é preso por estuprar filha de 12 anos na Bahia

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Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um idoso de 72 anos foi preso preventivamente por estuprar a própria filha de 12 anos, em Santa Rita de Cássia, no extremo oeste baiano. O irmão da vítima, de 16 anos foi apreendido sob suspeita de participação no crime.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia a menina teria sido submetida às agressões por pelo menos seis meses. Após a realização de exame pericial, houve a confirmação da materialidade do crime.

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Após o cumprimento das ordens judiciais, os dois foram apresentados na unidade policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Conforme nota da PCBA enviada ao Portal A TARDE, a criança segue acompanhada pelo Conselho Tutelar e pela rede de atendimento psicossocial da cidade de Santa Rita de Cássia (BA).

O caso segue em investigação e sob segredo de Justiça, por envolver uma menor.