Casal líder de facção preso na Bolívia chega a Salvador; VÍDEO

Dupla apontada como liderança de facção foi capturada na Bolívia - Foto: Alberto Maraux | Divulgação | SSP - BA

Um casal apontado como liderança de uma facção criminosa chegou a Salvador na manhã deste sábado, 16, após ser preso na Bolívia durante uma operação integrada das forças de segurança.



A dupla foi capturada no último domingo, 10, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, e desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador em uma aeronave da Polícia Federal. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, o casal estava custodiado anteriormente na cidade de Corumbá.



De acordo com as investigações, os suspeitos têm envolvimento com tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores. As autoridades também informaram que o casal morava em uma residência avaliada em cerca de R$ 6 milhões na Bolívia.



A operação de transferência contou com equipes da CORE, POLINTER, Polícia Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que reforçaram a segurança durante o desembarque na capital baiana.

Bahia já capturou seis traficantes na Bolívia

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirmou que a ação faz parte da estratégia de combate às lideranças criminosas e ao patrimônio financeiro das facções.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Com foco na captura de lideranças e na asfixia financeira do crime organizado, a Polícia da Bahia capturou seis traficantes na Bolívia em 2026”, declarou.



Werner também destacou a atuação conjunta entre forças estaduais e federais nas operações de inteligência. “Vamos seguir combatendo de forma incansável o crime organizado”, afirmou o secretário.