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SEGURANÇA

Casal líder de facção preso na Bolívia chega a Salvador; VÍDEO

Dupla estava custodiada anteriormente na cidade de Corumbá

Isabela Cardoso
Por
Dupla apontada como liderança de facção foi capturada na Bolívia
Dupla apontada como liderança de facção foi capturada na Bolívia -

Um casal apontado como liderança de uma facção criminosa chegou a Salvador na manhã deste sábado, 16, após ser preso na Bolívia durante uma operação integrada das forças de segurança.

A dupla foi capturada no último domingo, 10, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, e desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador em uma aeronave da Polícia Federal. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, o casal estava custodiado anteriormente na cidade de Corumbá.

De acordo com as investigações, os suspeitos têm envolvimento com tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores. As autoridades também informaram que o casal morava em uma residência avaliada em cerca de R$ 6 milhões na Bolívia.

A operação de transferência contou com equipes da CORE, POLINTER, Polícia Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que reforçaram a segurança durante o desembarque na capital baiana.

Bahia já capturou seis traficantes na Bolívia

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirmou que a ação faz parte da estratégia de combate às lideranças criminosas e ao patrimônio financeiro das facções.

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“Com foco na captura de lideranças e na asfixia financeira do crime organizado, a Polícia da Bahia capturou seis traficantes na Bolívia em 2026”, declarou.

Werner também destacou a atuação conjunta entre forças estaduais e federais nas operações de inteligência. “Vamos seguir combatendo de forma incansável o crime organizado”, afirmou o secretário.

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