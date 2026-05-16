Piloto de avião que caiu é encontrado vivo após mais de 24 horas

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Piloto encontrado após acidente de avião - Foto: Corpo de Bombeiros

O piloto de um avião de pequeno porte que caiu em uma área rural de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, foi encontrado com vida neste sábado, 16, após passar mais de 24 horas desaparecido em uma região de mata.

Segundo informações apuradas, ele relatou que a aeronave colidiu com um urubu momentos antes da queda.

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O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira, 15, no distrito de Murinim. Depois da queda, o piloto deixou a aeronave e entrou na mata em busca de ajuda, mas acabou ficando desorientado e se perdeu.

Ele foi localizado por equipes de resgate por volta do meio-dia deste sábado, a cerca de cinco quilômetros do ponto onde o monomotor caiu.

Piloto não foi encontrado na aeronave

Quando os bombeiros e demais equipes de segurança chegaram ao local do acidente, o piloto já não estava mais dentro do avião. A ausência dele deu início a uma operação de buscas pela região.

Nas proximidades da aeronave, policiais encontraram objetos pessoais atribuídos ao homem, como relógio, óculos e peças de roupa. Também havia um vidro quebrado com manchas de sangue, o que aumentou a preocupação das equipes envolvidas no resgate.

Segundo informações preliminares, o piloto é experiente e possui várias horas de voo. O nome dele não foi divulgado.

Homem recebeu atendimento no local

Após ser encontrado com vida, o piloto recebeu os primeiros atendimentos ainda na área de mata onde foi localizado. Em seguida, foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

O estado de saúde dele não foi informado até o momento.

Acidente será investigado pela FAB

A queda do monomotor será investigada pela Força Aérea Brasileira. O caso está sob responsabilidade do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa I, órgão responsável por apurar ocorrências aeronáuticas na região.

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave estava em situação regular.