Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Segurança é preso por espancar homem que furtou cuscuz em Salvador

Suspeito teria dado inúmeros socos na vítima, mesmo quando ela já estava caída ao solo

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Ilustrativa
Ilustrativa -

Um segurança, de 26 anos, foi preso neste domingo, 17, por espancar um homem que furtou um pacote de cuscuz em um estabelecimento de Salvador. Informações que a reportagem teve acesso revelam que a vítima teria tentado pegar o produto e acabou fugindo para o Mercado Municipal de Itapuã, onde a confusão começou.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima, de 46 anos, foi agredida com socos, mesmo quando já estava caída ao solo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada após ao homem ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento na região, com sinais de espancamento.

Leia Também:

TRAGÉDIA

Morre copiloto de helicóptero da polícia baleado na testa por fuzil
Morre copiloto de helicóptero da polícia baleado na testa por fuzil imagem

POLÍCIA

Corpo em decomposição é encontrado em córrego de Salvador
Corpo em decomposição é encontrado em córrego de Salvador imagem

SOBREVIVEU

Piloto de avião que caiu é encontrado vivo após mais de 24 horas
Piloto de avião que caiu é encontrado vivo após mais de 24 horas imagem

Sobre a prisão

Buscas foram realizadas a fim de encontrar o suspeito, que foi preso e apresentado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.

O suspeito foi encaminhado à unidade especializada, onde foi lavrada a prisão em flagrante. Foram expedidas guias para perícia. Diligências e oitivas são realizadas pela unidade policial para esclarecer os fatos.

À reportagem, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) informou que o segurança envolvido na agressão ocorrida não faz parte do quadro de funcionários do Mercado Municipal de Itapuã.

"O referido segurança teria abordado um rapaz suspeito de furto na via pública e, durante a ocorrência, entrou no estabelecimento agredindo o rapaz. A Semop reforça que repudia qualquer ato de violência e permanece à disposição para os esclarecimentos necessários", disse órgão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Cuscuz Polícia Salvador

Relacionadas

Mais lidas