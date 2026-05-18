Segurança é preso por espancar homem que furtou cuscuz em Salvador

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Ilustrativa - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um segurança, de 26 anos, foi preso neste domingo, 17, por espancar um homem que furtou um pacote de cuscuz em um estabelecimento de Salvador. Informações que a reportagem teve acesso revelam que a vítima teria tentado pegar o produto e acabou fugindo para o Mercado Municipal de Itapuã, onde a confusão começou.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima, de 46 anos, foi agredida com socos, mesmo quando já estava caída ao solo.

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Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada após ao homem ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento na região, com sinais de espancamento.

Sobre a prisão

Buscas foram realizadas a fim de encontrar o suspeito, que foi preso e apresentado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.

O suspeito foi encaminhado à unidade especializada, onde foi lavrada a prisão em flagrante. Foram expedidas guias para perícia. Diligências e oitivas são realizadas pela unidade policial para esclarecer os fatos.

À reportagem, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) informou que o segurança envolvido na agressão ocorrida não faz parte do quadro de funcionários do Mercado Municipal de Itapuã.

"O referido segurança teria abordado um rapaz suspeito de furto na via pública e, durante a ocorrência, entrou no estabelecimento agredindo o rapaz. A Semop reforça que repudia qualquer ato de violência e permanece à disposição para os esclarecimentos necessários", disse órgão.