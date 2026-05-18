Vereador baiano é investigado por abastecer facção criminosa com armas

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Ministério Público afirma que investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos - Foto: Divulgação | MP-BA

Um vereador é investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de fornecimento clandestino de armas e munições para integrantes de facção criminosa e policiais militares em Paulo Afonso, no norte da Bahia. A apuração faz parte da operação “Senhor das Armas”, realizada na manhã desta segunda-feira, 18, pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e pela Polícia Civil.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em quatro imóveis localizados em Salvador. Além do parlamentar, os investigadores também apuram a participação de um homem que já havia sido preso anteriormente e de outros dois suspeitos apontados como possuidores de extensa ficha criminal.

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Durante as diligências, as equipes apreenderam três armas de fogo, uma carabina de pressão, 137 munições, 11 celulares e um veículo.

De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Norte), os investigados seriam responsáveis por abastecer tanto membros de organização criminosa atuante na região quanto policiais militares com armamentos e munições.

As investigações também apontam que o grupo teria ligação com armas de grosso calibre, incluindo armamento calibre 50.

Participaram da operação equipes do Gaeco Norte, da 18ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Paulo Afonso e do Departamento de Polícia do Interior (Dirpin Norte).

O Ministério Público informou que as investigações seguem em andamento para aprofundar a apuração do suposto esquema e identificar possíveis novos envolvidos.