Suspeito de matar motorista por aplicativo é preso na praia do Porto da Barra

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- Foto: Reprodução redes sociais

Um homem de 19 anos foi preso nesta segunda-feira, 18, suspeito de participação no latrocínio que matou o motorista por aplicativo Edmilson Teles Brito, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

A prisão aconteceu na região da Praia da Barra, em Salvador, durante a segunda fase da Operação Ultimum Iter, realizada por equipes da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari).

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Relembre o crime

Segundo as investigações, o crime aconteceu no dia 8 de outubro de 2025. Edmilson teria sido chamado para fazer uma corrida por aplicativo e, durante o trajeto, foi abordado pelos criminosos. O carro e o celular da vítima foram roubados. Em seguida, o motorista foi baleado e morreu no local.

Na primeira fase da operação, realizada na sexta-feira, 15, policiais civis e militares cumpriram mandados de busca e apreensão nos bairros Arenoso e Nova Esperança, em Salvador. Durante a ação, foram apreendidos 12 celulares e uma CPU, que seguem sendo analisados pela polícia.

O suspeito preso nesta segunda foi encaminhado para a unidade policial, passou por exames de praxe e permanece à disposição da Justiça.