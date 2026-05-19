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OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

Banco Master: perito da PF é suspeito de vazar informações do caso

Nesta terça-feira, 19, policiais realizam buscas para apurar suspeitas

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Vazamento em investigação do Banco Master vira alvo da PF
Vazamento em investigação do Banco Master vira alvo da PF - Foto: Divulgação/PF

Um perito criminal federal é suspeito de vazar informações sigilosas da Operação Compliance Zero, que investiga uma suposta organização criminosa ligada ao Banco Master, para uma integrante da imprensa.

Após autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal realizou na manhã desta terça-feira, 19, buscas e apreensões para investigar o caso.

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Segundo a investigação, o servidor teria compartilhado dados reservados durante as primeiras fases da operação. O material repassado teria sido obtido a partir da análise de itens apreendidos em uma das etapas da operação.

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Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares determinadas pelo STF. Entre elas está a suspensão do exercício da função pública do policial investigado.

A PF informou que a ação busca preservar o andamento do caso, evitar novos vazamentos e reunir provas sobre a suposta quebra de sigilo funcional.

Jornalistas não são alvo

As medidas não têm como alvo jornalistas ou veículos de comunicação. Em nota, o STF informou que “a liberdade de imprensa e o sigilo da fonte permanecem garantidos pela Constituição".

A investigação tem como foco a conduta do agente público suspeito de descumprir o dever funcional de preservar informações sob sigilo.

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Banco MAster PF STF

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