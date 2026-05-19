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PESQUISA ATLASINTEL

Lula abre 7 pontos sobre Flávio Bolsonaro no 2° turno após caso Master

Ao todo, AtlasIntel ouviu 5.032 pessoas entre os dias 13 e 18 de maio

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro e Lula -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno após a repercussão do caso envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o financiamento do filme “Dark Horse”, segundo a pesquisa AtlasIntel, parceira do portal A TARDE, divulgada nesta terça-feira, 19.

No levantamento anterior, realizado em abril, Flávio aparecia numericamente à frente, com 47,8% das intenções de voto, contra 47,5% de Lula. Agora, o petista subiu para 48,9%, enquanto o senador caiu para 41,8%, uma perda de seis pontos percentuais em menos de um mês.

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A pesquisa também mostrou aumento no número de eleitores indecisos ou que afirmam votar em branco ou nulo. O percentual passou de 4,7% para 9,3%.

Lula amplia vantagem sobre Flávio também no 1º turno

A pesquisa AtlasIntel também mostra crescimento da vantagem de Lula sobre Flávio nos cenários de primeiro turno.

Na principal simulação, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 34,3%. A diferença entre os dois quase dobrou em relação ao levantamento de abril.

Primeiro cenário testado:

  • Lula: 47%
  • Flávio Bolsonaro: 34,3%
  • Renan Santos: 6,9%
  • Romeu Zema: 5,2%
  • Ronaldo Caiado: 2,7%
  • Augusto Cury: 0,4%
  • Aldo Rebelo: 0,2%
  • Brancos e nulos: 1,4%
  • Não souberam responder: 1,9%

Na comparação com a pesquisa anterior, Lula oscilou 0,4 ponto percentual para cima, enquanto Flávio caiu 5,4 pontos. Com isso, a distância entre os dois passou de 6,9 para 12,7 pontos percentuais.

Segundo cenário de 1° turno:

  • Lula: 46,7%
  • Romeu Zema: 17%
  • Ronaldo Caiado: 13,8%
  • Renan Santos: 8%
  • Aldo Rebelo: 1,8%
  • Augusto Cury: 1,2%
  • Brancos e nulos: 6,8%
  • Não souberam responder: 4,6%

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Rejeição em alta após a polêmica

A rejeição da população a Flávio Bolsonaro também aumentou. De acordo com a AtlasIntel, o senador passou de 49,8% para 52% e se tornou o nome mais rejeitado da pesquisa. Lula oscilou de 51% para 50,6%.

Houve inversão também na resposta à pergunta "qual resultado te causa mais medo ou preocupação?".

Em abril, a reeleição de Lula era mais citada por 47,3%. Neste mês, a eleição de Flávio assumiu a liderança com 47,4%, e a reeleição do atual presidente caiu para 40,5%.

Entenda o cenário

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 18 de maio, período marcado pela divulgação de mensagens, áudios e documentos publicados pelo site The Intercept Brasil sobre as negociações entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Segundo as reportagens, Vorcaro teria repassado cerca de R$ 61 milhões para financiar o filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao todo, o levantamento ouviu 5.032 pessoas pela internet, tem margem de erro de um ponto percentual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06939/2026.

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Banco MAster Flávio Bolsonaro Lula

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