POLÍTICA
Deputado pede inclusão de Flávio Bolsonaro em ação contra Eduardo no STF
Eduardo Bolsonaro é investigado por tentar impedir o julgamento de Jair Bolsonaro na trama golpista
Jair Bolsonaro (PL) e o seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), podem ser incluídos no inquérito que investiga a ação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos após um pedido do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) ao Supremo Tribunal Federal (STF).
O caso, que tem relatoria do ministro Alexandre de Moraes, apura a ação de Eduardo para que autoridades dos EUA pressionassem o STF. A acusação é que o ex-parlamentar tenha atuado para que o governo Donald Trump tentasse impedir o julgamento de Jair Bolsonaro na trama golpista.
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Contato com Vorcaro
De acordo com o pedido de Lindbergh, Flávio atuou para captar recursos junto ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que poderiam ter sido destinados a custear a estadia de Eduardo em território norte-americano, onde está autoexilado desde fevereiro de 2025.
A justificativa oficial para a obtenção da verba seria financiar o filme "Dark Horse", cinebiografia de Jair Bolsonaro. No entanto, a produtora do longa-metragem diz não ter recebido dinheiro do banqueiro.
Segundo Lindbergh, “é indispensável seguir o dinheiro para identificar quem recebeu, quem intermediou, para onde os valores foram enviados e se houve uso desses recursos na campanha internacional de Eduardo Bolsonaro por sanções, restrições de vistos, pressões diplomáticas e tarifas contra o Brasil”.
O pedido do petista ao STF inclui compartilhamento de provas das investigações, preservação de mensagens, contratos, áudios, comprovantes e metadados, apuração de possível lavagem de dinheiro, financiamento político irregular e coação no processo, além da avaliação de medidas como bloqueio de bens, proibição de se ausentar do país e apreensão do passaporte de Flávio.