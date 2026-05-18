Defesa de homenagem a Flávio Bolsonaro gera protesto na Câmara

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Sessão desta segunda-feira, 18, foi marcada por atrito. - Foto: Paulo M. Azevedo / CMS

O vereador Cezar Leite (PL) foi alvo de manifestações após defender o Título de Cidadão Soteropolitano para o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), nesta segunda-feira, 18.

Em meio ao seu discurso no púlpito da Câmara Municipal de Salvador, o vereador bolsonarista afirmou que a homenagem a Flávio estava mantida.

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Após a declaração, membros do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades da Bahia (Ibrant-BA) e da Coalizão Unificada Pela Igualdade, Diversidade e Autonomia LGBT+ da Bahia reagiram com vaias e palavras de ordem contra o vereador.

O vereador Claudio Tinoco (União Brasil), que presidiu a sessão, precisou interromper o discurso do liberal, para pediu que as galerias prestassem respeito às falas de Cézar e a Câmara de Salvador.

Vereador Cezar Leite (PL) garantiu que homenagem a Flávio Bolsonaro será entregue. | Foto: Paulo M. Azevedo / CMS

Homenagem polêmica

Na semana passada, a bancada de oposição na Câmara apresentou um pedido de “suspensão cautelar” da cerimônia de entrega da honraria ao filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro.O requerimento que pede a suspensão da homenagem teve a assinatura dos 10 parlamentares de oposição e foi encaminhado ao presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB).

A medida aconteceu após uma reportagem mostrar que Flávio pediu ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, cerca de R$ 134 milhões para financiar um filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Tais fatos, se confirmados, sugerem uma possível utilização de influência política para a obtenção de vantagens financeiras privadas, o que demanda cautela extrema por parte desta Casa Legislativa” diz o trecho do documento.

A bancada de oposição votou contra a concessão do título a Flávio Bolsonaro e já havia criticado a homenagem anteriormente.

Os vereadores argumentam que a proposta teve motivação política e não se baseia em contribuições efetivas do senador para Salvador.