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URGENTE!

Filme de Bolsonaro recebeu R$ 61 milhões do Banco Master

Site revela áudios de negociação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro

Anderson Ramos
Por
| Atualizada em
Flávio e Vorcaro
Flávio e Vorcaro -

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, se comprometeu com o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em novembro de 2025, a repassar um total de US$24 milhões (na época equivalentes a cerca de R$ 134 milhões) para financiar a produção de “Dark Horse”, o filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil, pelo menos US$ 10,6 milhões — cerca de R$ 61 milhões, considerando a cotação do dólar nos períodos das transferências — haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, para financiar o projeto cinematográfico ligado à família Bolsonaro.

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Os registros incluem um cronograma de desembolso, um comprovante bancário e cobranças relacionadas às parcelas previstas para a produção. Não há evidências nas mensagens de que Vorcaro tenha feito os outros oito pagamentos previstos para o projeto.

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O envolvimento de Vorcaro foi negociado diretamente por Flávio Bolsonaro, mas teve outros intermediários, como o irmão e deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e o deputado federal Mario Frias, também do PL paulista, que foi secretário da Cultura no governo Bolsonaro.

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Banco MAster Daniel Vorcaro filme biográfico financiamento cineasta Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro

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