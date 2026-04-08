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Filme sobre Bolsonaro com Jim Caviezel ganha data de estreia e pôster

Produção já gera debates antes mesmo da estreia

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

08/04/2026 - 17:35 h

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Conhecido por interpretar Jesus Cristo, Jim Caviezel ganhou notoriedade por posicionamentos controversos
Conhecido por interpretar Jesus Cristo, Jim Caviezel ganhou notoriedade por posicionamentos controversos -

O ator norte-americano Jim Caviezel divulgou nesta quarta-feira, 8, o primeiro pôster oficial de 'Dark Horse', produção que promete retratar a campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018.

Na imagem promocional, Caviezel aparece caracterizado como o ex-presidente, usando a faixa presidencial diante do Palácio do Planalto. O cenário é marcado por um céu carregado de nuvens escuras, sugerindo um tom dramático e tenso para a narrativa.

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Além do pôster, o ator também confirmou a data de estreia do longa: 11 de setembro de 2026. A produção já gera debates antes mesmo da estreia, tanto pelo tema quanto pelos nomes envolvidos.

“Se você se importa com as eleições, meu novo filme estreia no dia 11 de setembro de 2026”, escreveu Jim em seu perfil nas redes sociais.

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Bastidores e proposta do filme

Dirigido por Cyrus Nowrasteh, o projeto pretende apresentar, segundo o cineasta, um “retrato honesto” da trajetória política de Bolsonaro, com foco nos bastidores da campanha presidencial de 2018.

Entre os momentos centrais da trama está o atentado sofrido pelo então candidato durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG), episódio que marcou a disputa eleitoral naquele ano.

O roteiro é assinado por Mario Frias, aliado político de Bolsonaro, que afirma que a produção busca apresentar “a verdade” sobre os acontecimentos daquele período, especialmente para um público já alinhado ao ex-presidente.

Elenco e repercussão

Conhecido mundialmente por interpretar Jesus Cristo em A Paixão de Cristo, Caviezel também ganhou notoriedade nos últimos anos por posicionamentos controversos, incluindo críticas a vacinas e aproximação com teorias conspiratórias.

O elenco conta ainda com:

  • Marcus Ornellas como Flávio Bolsonaro
  • Sérgio Barreto como Carlos Bolsonaro
  • Eddie Finlay como Eduardo Bolsonaro

Confira o pôster de Dark Horse

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Tags:

Dark Horse Jair Bolsonaro

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