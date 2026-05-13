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AVANÇO

Fim da 6x1: reunião em Brasília sela destino da proposta

Encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira, 13, entre representantes do governo Lula e da Câmara

Yuri Abreu
Por
Reunião em Brasília alinhou expectativas entre governo e Câmara para a PEC do fim da escala 6x1
Reunião em Brasília alinhou expectativas entre governo e Câmara para a PEC do fim da escala 6x1 -

Uma reunião entre membros do governo Lula (PT) e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em Brasília, na manhã desta quarta-feira, 13, selou como deve ser formada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que debate o fim da escala 6x1 na Casa Legislativa.

O texto estabelecerá 40 horas semanais de trabalho, dois dias de folga, sem redução de salário, e o respeito e o fortalecimento das convenções coletivas de trabalho.

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Além dos pontos do texto, o entendimento caminhou para a necessidade de um projeto de lei, cuja base será o texto já encaminhado pelo Executivo, para adequar a legislação existente ao estabelecido pela PEC.

Da parte do governo, participaram os ministros de Relações Institucionais, José Guimarães, e do Trabalho, Luiz Marinho. Entre os congressistas, marcaram presença o presidente da comissão especial que debate o tema, Alencar Santana (PT-SP), e o relator, Leo Prates (Republicanos-BA).

Foco

Em uma publicação nas redes sociais, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que o alinhamento entre o Poder Executivo e a Câmara dos Deputados, quanto ao fim da escala 6x1, vai representar "mais qualidade de vida para milhões de famílias brasileiras e o fortalecimento das relações de trabalho".

"Seguimos com responsabilidade e foco nos brasileiros", afirmou o chefe da Casa Baixa, na legenda do vídeo postado em seu perfil no Instagram.

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Um post compartilhado por Hugo Motta (@hugomottapb)

Comissão acelera votação e define data para ir ao plenário

A Comissão Especial que vai analisar o fim da escala 6x1 iniciou, no último dia 5, os trabalhos do colegiado com a apresentação do plano de trabalho por parte do relator, o deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA) — o presidente do grupo é o deputado federal Alencar Santana (PT-SP).

A expectativa é a de que os trabalhos sejam acelerados, uma vez que estão previstas, por semana, duas reuniões e uma audiência pública. Ao todo, os integrantes da Comissão terão dez sessões para apresentar emendas à Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Leo Prates e Hugo Motta
Leo Prates e Hugo Motta | Foto: Douglas Gomes/CD Presidência

A previsão é a de que o parecer seja analisado na Comissão Especial no dia 25 ou no dia 26 de maio. Não havendo pedido de vista, o texto vai ao plenário no dia 27.

A data, inclusive, é o desejo do próprio presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), conforme afirmou o relator ao portal A TARDE.

Desta forma, Leo Prates terá cerca de 3 semanas para construir o parecer — o relatório deve unir as duas PECs que tratam sobre a redução da jornada semanal, ambas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara em 22 de abril.

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Tags

escala 6x1 hugo motta leo prates Lula

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