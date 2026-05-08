Empresariado baiano não fechou questão sobre o fim da escala 6x1

Carlos Henrique Passos, presidente da FIEB - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), é piauiense de São Francisco do Canindé com 41 anos de Bahia e, ontem, virou baiano na Alba, numa solenidade bastante concorrida, a representação do empresariado toda presente.

E já que assim o é, a pergunta a Carlos Henrique: como o empresariado está recebendo o projeto que acaba o modelo de seis dias trabalhados por um de descanso e instala o de cinco de trabalho e dois de descanso?

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– O impacto ainda não pode ser mensurado porque envolve muitas variáveis. Algumas empresas terão que ampliar turnos, o que significa contratar mais pessoas. E isso gera custos.

Ele criticou propostas radicais, como quatro dias de trabalho e três de descanso.

– Não somos contra a qualidade de vida do trabalhador. Isso já é uma preocupação do empresariado. Agora, temos que ter responsabilidade para não prejudicar a economia.

Fecomércio – Kelsor Fernandes, presidente da Fecomércio-BA, que também estava na Alba, foi na mesma pegada, ainda não tem posição definida, mas revela preocupação:

– Mudar escala sem discutir salários e sem planejamento pode gerar desemprego. Precisamos achar um caminho que seja bom para os trabalhadores, para os empresários e para a economia.

Em suma, os empresários ainda não têm posição definida, mas já avisam que não é assim, chegou e baixou por decreto. Há muito o que ajustar.

Vanuza denuncia a Biofábrica de distribuir mudas com vírus

Vanuza Barroso, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau (ANC), está cobrando do governo baiano que apure a denúncia de que a Biofábrica, organização social ligada ao governo que produz mudas de plantas em Banco do Pedro, em Ilhéus, estaria passando adiante mudas contaminadas com o vírus mosaico.

– Tem que apurar. Não dá para entender que uma biofábrica, feita para distribuir mudas mais baratas, esteja distribuindo doenças.

O vírus do Mosaico Moderado do Cacau (CaMMV) foi confirmado no sul da Bahia já desde 2023, gerando alertas, embora especialistas indiquem baixo potencial destrutivo inicial. Ele causa manchas nas folhas e é monitorado pela Ceplac. A única coisa certa até agora é que é bem menos danoso que a vassoura-de-bruxa, mas é doença grave.

As jangadas de Imbassaí

A já tradicional Regata de Jangadas de Imbassaí, em Mata de São João, sempre realizada em outubro, que este ano deve ir para a 17ª edição, virou foco das preocupações do deputado Hilton Coelho (PSOL).

Ele quer que o governo inclua a regata no calendário de eventos do governo baiano e apresentou a sugestão na Alba.

– É muito justo. Celebra nossa cultura genuína.

Sosthenes, o que reduziu as tragédias em Salvador

E já que a Alba estava em dia de bons fluidos, à tarde houve a entrega da Comenda 2 de Julho a Sosthenes Macedo, hoje secretário de Desenvolvimento Urbano da prefeitura de Salvador, mas que marcou época mesmo como piloto da Coordenação da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Foi ele quem articulou as ações municipais que resultaram na implantação do sistema de previsão do tempo, que prevê a quantidade de água bairro a bairro, o que permite tocar a sirene antes, quando há perigo.

Juntando isso com contenções de encostas feitas por ACM Neto, de um lado, e Rui Costa, de outro, evitaram-se muitas tragédias. A homenagem foi iniciativa do deputado Tiago Correia (PSDB).

REGISTROS

Maio Amarelo 1

A Câmara de Sapeaçu fez sessão especial esta semana para lançar a campanha do Maio Amarelo, que celebra a segurança no trânsito, e o superintendente da PRF na Bahia, o inspetor Vagner Gomes, estava lá.

Maio Amarelo 2

Ele comunga a ideia de que o Maio Amarelo é um sinal de alerta. Na Bahia, em 2024, a última estatística disponível, morreram 2.933 pessoas no trânsito, 8 por dia, a maioria vítima em acidentes de moto e pedestres. É assustador.

Apagão na Península

Após passar mais de 8 horas sem energia na manhã de anteontem, a Península de Maraú, que tem Barra Grande e Taipu de Fora como grandes vedetes do turismo baiano, sofreu novo apagão de duas horas no fim da tarde. J. M. F., empresário em Barra Grande, diz que o grande inimigo do progresso lá “é a Coelba”.

Capivaras na pista

Viralizou nas redes da ilha, o flagra que um motorista deu em duas capivaras, próximas da pista em Ponta Grossa, Vera Cruz. O achado ganhou outro viés, o da preservação com a chegada da ponte. As capivaras mostram que a Ilha de Itaparica está naturalmente viva