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Kelsor Fernandes é reeleito presidente da Fecomércio-BA

Reeleição teve quase 90% dos votos, segundo Federação

Isabela Cardoso
Por

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Na foto: presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes
Na foto: presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes - Foto: Divulgação

O empresário Kelsor Gonçalves Fernandes foi reconduzido à presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) nesta quarta-feira, 29.

Em pleito realizado na Casa do Comércio, em Salvador, a Chapa 1, única na disputa, recebeu o apoio de quase 90% dos delegados representantes dos sindicatos empresariais, consolidando a liderança de Fernandes para o quadriênio 2026/2030.

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Foco em grandes obras e expansão no interior

Reeleito após um mandato marcado por investimentos estruturais, Kelsor Fernandes reafirmou o compromisso com a conclusão de projetos ambiciosos.

Entre as prioridades para os próximos quatro anos estão a entrega do Polo de Vivências Sesc Piatã, considerada a maior obra privada em curso na Bahia, e a nova Escola Técnica e Criativa Senac, na capital baiana.

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“Nossa meta principal é entregar as grandes obras já iniciadas, além de ampliar as unidades e núcleos no interior”, declarou o presidente. O plano de trabalho para o novo ciclo manterá os pilares de credibilidade, sustentabilidade e representatividade, com foco na modernização dos sindicatos filiados e na defesa dos interesses do setor terciário perante o poder público.

Perfil e trajetória do dirigente

Aos 73 anos, o baiano de Alagoinhas acumula mais de quatro décadas de atuação no ramo imobiliário. Kelsor Fernandes fez história ao se tornar o primeiro empresário do setor de serviços a presidir a Fecomércio-BA.

Além de sua atuação estadual, ele ocupa cargos de relevância nacional, sendo diretor titular da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e coordenador da Câmara Brasileira do Comércio e Serviços Imobiliários.

A nova diretoria eleita conta ainda com os vice-presidentes Francisco de Assis Ferreira, Geraldo Cordeiro de Jesus e Marcos Antonio Lamego Mendonça, além de um corpo de diretores que representam as diversas regiões e segmentos do comércio baiano.

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Tags:

economia Fecomércio-BA Kelsor Fernandes

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