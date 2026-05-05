Lula já é o único a ser presidente 3 vezes pelo voto. Consegue a quarta?

Presidente Lula (PT) durante agenda governamental - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A pesquisa AtlasIntel divulgada no fim de semana mostra Lula crescendo. Na de março, ele tinha 45,9%, contra 40,1%. Agora, está 46,6% para ele e 39,7% para Flávio.

Detalhe curioso: quando se tira Flávio e bota Zema, Caiado ou Renan, os números chegam perto. O que equivale a dizer, tem o Lula e o anti-Lula. E é aí que está a polarização, com Lula representando a esquerda e Flávio a direita.

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Nos meios acadêmicos, se diz que na história do Brasil, Lula já é único em muita coisa.

Veja:

1 – Em 526 anos da história do Brasil é o único que veio das camadas de baixo, a ralé.

2 – É o único governante que foi preso acusado de corrupção, só tivemos ele de ladrão.

3 – Também já é o único a governar o Brasil três vezes, todas pelo voto popular.

Conseguirá ele a suprema glória de ganhar o quarto mandato? É isso que está em jogo.

Ciclo – A polarização entende-se. A vida é um ciclo, nascer, crescer, viver e morrer – preferencialmente de velho. A política obedece o mesmo ciclo e, nos dias atuais, Lula é o velho da vez, com ressalva: é um velho que ainda faz filho.

Também é o único da esquerda a chegar ao poder no Brasil. Após três derrotas (uma para Fernando Collor e duas para Fernando Henrique), ganhou as três que entrou. E aí o pessoal do PT brinca: “Flávio não é Fernando”. E é o desfecho desta trajetória que veremos. Seja qual, certo é que a briga de 2030 terá outra cara.

100 famílias invadem o antigo prédio do INSS em Feira. E aí?

Feira de Santana teve uma surpresa no fim de semana e Lula ganhou um problema. A Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), um movimento social que atua na organização de trabalhadores rurais e urbanos desde 2014, lidera a ocupação do prédio do INSS, no calçadão da Sales Barbosa, centro.

O tal prédio está sem uso há mais de uma década. Lá funcionou também a Câmara de Vereadores. Os invasores reivindicam que o imóvel seja incluído no programa de habitação popular do governo federal, o Minha Casa.

O assunto buliu com a imprensa feirense, que logo de saída indaga: independente de qualquer questão, o prédio tem condições de estar habitado?

De quebra, deixa uma pendenga política no ar: como será que o governo vai reagir ao fato, justo agora, que é um ano eleitoral?

Passos vai virar baiano

Carlos Henrique Passos, o presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), que em novembro se reelegeu para novo mandato, é piauiense, mas esta semana vai virar baiano.

Quinta (10h), ele receberá na Alba título de Cidadão Baiano, iniciativa do deputado Eduardo Salles (PV).

– Ele merece pelos bons serviços prestados à Bahia.

Eduardo sempre foi ligado ao mundo empresarial, do agro à indústria.

Na Alba, Alba Trindade leva os orixás ao panteão da arte

A artista plástica Alba Trindade é quem dá as cartas e exibe 15 telas em que as religiões de matriz africana dialogam com a católica, na exposição ‘Esfera nas Artes’.

Ela diz que na elaboração do trabalho conta com o apoio do filho Pietro Trindade, 16 anos, também a caminho da maestria com as tintas, no ateliê no bairro de Santo Antônio.

– É muito importante para mim estar expondo na Assembleia. É a minha estreia em exposição individual, algo novo, diferente. Espero que seja a primeira de muitas.

Ela conta que já trabalhou com lapidação de pedras preciosas, até que adotou as técnicas de aquarela e acrílica, e daí não sai.

REGISTROS

Messias zero

Persistente olheiro do vai e vem da política, Arizonardo Amorim, amigo lá de Valença, degustava um lanche quando viu a TV anunciar a rejeição de Jorge Messias, candidato a uma vaga no STF, pelo Senado:

– Xiii... O Brasil está excomungando os Messias. Um tá preso, outro foi rejeitado.

Bofetada azul

O deputado Tiago Correia (PSDB), líder da bancada da oposição na Alba, está pedindo que a casa realize audiência pública para discutir o caso da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que anunciou a substituição de aeronaves de 72 lugares por modelos Cessna Grand Caravan, de apenas nove assentos. Ele acha isso uma bofetada na cara do povo de Vitória da Conquista.

Juazeiro no Mapa

Juazeiro celebra a manutenção do município no Mapa Turístico do Brasil. A Bahia tem 13 zonas turísticas que englobam 150 municípios e, segundo o secretário Maurício Bacelar (Turismo), a tendência é só de crescer.

Dois pedidos

O médico Isravan Barcelos, o Dr. Ravan (PSD), prefeito de Maraú. está pedindo ao governo o asfaltamento da estrada entre Taipu de Fora e Barra Grande. O resto é na BR-030, questão federal. Já cansaram de pedir.