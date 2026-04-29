Coronel confessa que não votou no PT e entra na ciranda da traição

Senador Angelo Coronel (Republicanos-BA) - Foto: Carlos Moura | Agência Senado

Ao confessar que, em 2022, não votou em Lula nem em Jerônimo, falando explicitamente “não consegui apertar o 13”, o senador Angelo Coronel marcou um golaço, contra: admitiu ter traído o grupo que o elegeu e pelo qual pretendia se reeleger este ano.

O senador Otto Alencar (PSD), que o apadrinhava quando ele era governo, falou:

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– Confessar a traição é trocar a palavra pela eterna desconfiança.

Em entrevista a Mário Kertész, Rui Costa chegou a perguntar: “É verdade?”. E a seguir lembrou que a base governista já não queria apoiá-lo. Ou seja, se elegeu senador pelo grupo, queria a reeleição, mas fala que é direitista e nunca engoliu o PT.

Na história – A questão é que no jogo político, não de agora, mas desde sempre, se pode até amar a traição, mas nunca o traidor.

O mais emblemático deles é Judas, o traidor de Cristo. Até hoje é queimado em praça pública. Silvério dos Reis, o de Tiradentes, teve que ir morar nos cafundós do Maranhão, e com outro nome, se soubessem que era ele, matavam.

Nos nossos dias, há traidores de esquerda e direita. No 1º caso, Antonio Palocci, ex-ministro de Lula, fez delação, está jogado a um canto, ninguém ouve falar. Zé Dirceu engoliu tudo calado, é abraçado por onde anda.

Na direita, Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto, ambos condenados a mais de sete anos na Lava Jato. O primeiro, preso em casa, esquecido. O segundo é o presidente do PL, o partido de Bolsonaro.

Fecomércio faz eleição hoje. E com Kelsor de candidato único

A decisão da Justiça que suspendia a eleição para a presidência e diretoria da Federação do Comércio da Bahia (Fecomércio-BA) caiu e o pleito deve ser realizado hoje, com o atual presidente, Kelsor Fernandes, único candidato.

Mais: Kelsor também estava afastado da presidência. O adversário dele, o vice-presidente Alisson Ferreira, que era pré-candidato e estava impugnado, até tentou barrar a eleição, mas perdeu, e agora fica fora. O desembargador Kelsch Tourinho Costa, do TRT-5ª Região, concedeu liminar em mandado de segurança.

O advogado Renan Pires, gerente jurídico da Fecomércio-BA, diz que a decisão do TRT-5 restabelece a legalidade do processo.

– Fica afastada qualquer alegação de irregularidade.

Ele diz que o indeferimento da chapa adversária se deu pelo descumprimento de requisitos do Regulamento.

Enfim, a Alba teve quórum

Enfim, deu quórum na Alba ontem, quando foram apreciadas 24 matérias, três do Executivo. No fim, a presidente da casa, Ivana Bastos (PSD), dizendo que ia se retirar porque precisava ir ao médico, comentou:

– Esses deputados me dão um trabalho danado, hoje nem almocei, mas enfim conseguimos quórum.

Um dos projetos aprovados dá a Comenda 2 de Julho à prefeita Sheila Lemos (UB), de Conquista.

Bruno – carioca adotou Salvador e virou artista

‘O Despertar de um Artista’ é a exposição que Bruno Vandystadt realiza na Alba esta semana, que nem por ser mais curta, por conta do feriado de sexta-feira, 1º de Maio, tira o brilho da mostra. E nem a alegria dele, que levou para lá a esposa, Marina; a filha, Luísa; a mãe, Regina; e a sogra, Tânia.

– Esta exposição busca tornar a arte presente no cotidiano, para que permaneça. As obras expressam amor familiar, o universo feminino, a gestação, o movimento e a dança. A mulher ocupa papel central nesse processo.

Bruno tem 46 anos, é carioca radicado em Salvador desde os 2 anos, formado em Relações Internacionais, que há seis anos adotou a arte.

REGISTROS

Cury na Dr. Jesus

Augusto Cury, o candidato a presidente do Avante, partido que na Bahia é pilotado pelo ex-deputado Ronaldo Carletto, vai ser recebido domingo na Fundação Dr. Jesus, em Candeias, pelo deputado federal Sargento Isidório. Ele vai falar para lideranças regionais, mas também vai ouvir sobre a Fundação.

Azul em pauta 1

A Comissão de Infraestrutura da Assembleia aprovou a realização de audiência pública para discutir a situação da Azul, que promete trocar no voo Belo Horizonte-Conquista-Salvador, a partir de junho, uma aeronove que pega 72 pessoas por uma de nove. A proposta é do deputado Tiago Correia (PSDB).

Azul em pauta 2

Diz Tiago que a aeronave que passará a servir Conquista é a mesma que hoje faz a linha entre Salvador e Morro de São Paulo, destino turístico no arquipélago de Cairu. “Mostra como as empresas aéreas tratam a Bahia e os baianos”, diz.

Natanzinho fora

O Ministério Público recomendou que Formosa do Rio Preto evite a contratação do cantor Natanzinho Lima para a Vaquejada de Formosa, dia 28. O limite para pagar artistas é R$ 700 mil.