Segurança, a grande pedida da campanha 2026, aqui e alhures

Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação | PF

Pesquisa da AtlasIntel divulgada hoje dá Lula na frente de Flávio Bolsonaro no 1º turno. No 2º, empate técnico.

Nada de novo. É mais ou menos a mesma coisa que todas as sondagens até agora feitas apontaram, disputa trincada.

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Mas, há um detalhe curioso. Pesquisas até agora realizadas, quantitativas e qualitativas, apontam que a preocupação número um do brasileiro é segurança. O avanço do crime organizado, também na política, como é o caso do ex-deputado Uldurico Júnior, gera preocupações generalizadas, aqui e alhures.

É por isso que você vê político botar a culpa no governante da vez, que dá a resposta dizendo dos feitos na área, avanços, sem dúvida, mas que não produzem resultados pelo menos imediatos.

Exportação carioca – Claro que os marqueteiros do governo de Lula já viram isso e, no pacote de medidas que ele vai anunciar para tentar atrair mais votos, novos investimentos na segurança estão lá.

O desafio, ressalte-se, é para todos. A direita acha que a solução é liberar armas e meter bala, na linha do “bandido bom é bandido morto”. A esquerda acha que a inteligência deve ser aprimorada, para a polícia já ir caçar o criminoso sabendo quem é.

Convém ressalvar que a matriz da panaceia nacional é o Rio de Janeiro. Foi lá que nasceu a briga de facções e é de lá que vem a contaminação geral. Em outubro, Cláudio Castro, o governador que saiu, fez a operação que matou 117 pessoas e quatro policiais. Resolveu?

Ricardo Alban, da CNI, será a grande atração no Index 2026

Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), confirmou presença no Index 2026, que acontecerá de quarta a sexta da semana que vem no Centro de Convenções de Salvador.

Promovido pela Fieb, em parceria com o Sebrae, é considerado o maior encontro industrial do Nordeste, consolidando-se como plataforma estratégica de negócios, inovação e conexão.

Num momento em que o país muito discute a reindustrialização e transição energética, a presença de Alban gera expectativa.

Ele deve falar também sobre o papel estratégico do Nordeste e particularmente da Bahia, que ele conhece bem, pois já foi presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb).

O Index 2025 atraiu 30 mil pessoas, 300 expositores e movimento R$ 98 milhões.

Reajuste sai, se houver quórum

O reajuste de 5,3% do piso salarial dos professores deve ser votado na Alba hoje, com uma ressalva: se houver quorum, garantia que nem o próprio líder do governador, deputado Rosemberg Pinto (PT), arrisca dar.

Afinal, é ano eleitoral e grande parte dos deputados cumpre extensa agenda pelo interior em busca de votos. Mas está prevista, também, a apreciação da prestação de contas do TCE de 2025.

Sessão especial na Alba vai celebrar 81 anos do Sinjorba

Em 81 anos de existência, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia (Sinjorba) teve 18 presidentes, sendo que, deles, Heloísa Gerbasi, Kardelícia Mourão, Marjorie Moura e Fernanda Gama, a atual, são mulheres.

A Alba vai celebrar o aniversário, amanhã, em sessão especial proposta pelo deputado Robinson Almeida (PT), o que, segundo a presidente Fernanda Gama, será um momento especial.

– Para mim, estar na presidência neste momento, tem um peso muito simbólico. Em oito décadas, apenas quatro mulheres. Isso revela que, mesmo em ambientes de luta e organização coletiva, nós mulheres ainda temos que vencer muitas barreiras para chegar na direção.

REGISTROS

Tudo em casa 1

A CCJ da Alba vai apreciar, amanhã (10h), projeto apresentado pelo deputado Eduardo Salles (PP) que dá permissão a condomínios para instalação de pontos de reabastecimento para carros elétricos.

Tudo em casa 2

O argumento de Salles é lógico. Diz ele que, das tendências mundiais no momento, ninguém fala em acabar com a era do automóvel, mas a era do petróleo está no começo do fim. O jogo agora é energia renovável. No que a Bahia vem dando show, por sinal.

Dia do Oftalmologista

7 de maio é o Dia do Oftalmologista, mas a Alba antecipou, ontem pela manhã, as homenagens, iniciativa do deputado Manuel Rocha (UB), que diz: “Bom homenagear quem cuida da nossa saúde ocular”. Ou seja, politicamente ele está enxergando bem.

Certidão negativa

Nego de Saronga (PT), prefeito de Itacaré, está soltando foguetes. Ele conseguiu da Receita Federal a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Ou seja, nada deve. É algo que não se conseguia há anos.