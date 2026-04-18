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TRANSFERÊNCIA

Ex-deputado baiano preso por ligação com o tráfico vai para cela comum

Uldurico Júnior teria negociado com uma organização criminosa para facilitar fuga no Conjunto Penal de Eunapólis

Redação
Por Redação

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Ex-deputado federal Uldurico Júnior (MDB)
Ex-deputado federal Uldurico Júnior (MDB) -

Preso em um hotel em Praia do Forte na última quinta-feira (16), o ex-deputado federal Uldurico Júnior (MDB) foi transferido do Centro de Observações Penais (COP) para uma cela comum no Complexo Lemos Brito, no bairro da Mata Escura, em Salvador, neste sábado, 18.

O político estava inicialmente detido no COP, unidade destinada a presos provisórios que necessitam de observação ou que demandam cuidados específicos, mas foi removido para um espaço padrão dentro do mesmo complexo prisional.

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Prisão

Uldurico Júnior foi preso preventivamente na manhã de quinta-feira, 16, durante a Operação Duas Rosas. Segundo as investigações, o ex-parlamentar teria negociado com uma organização criminosa o recebimento de R$ 2 milhões para facilitar a fuga de 16 internos do Conjunto Penal de Eunápolis, ocorrida em dezembro de 2024.

Entre os fugitivos está Ednaldo Pereira de Souza, conhecido como “Dada”, apontado como liderança do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), facção com atuação regional e ligação com o Comando Vermelho. De acordo com o MPBA, mesmo fora do estado, ele continuaria comandando ações criminosas na região de Eunápolis.

As apurações indicam que a fuga não foi um episódio isolado, mas resultado de uma articulação criminosa estruturada, envolvendo integrantes da facção e o ex-deputado, com uso de influência política e institucional.

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O que diz a defesa

A defesa do ex-parlamentar disse em nota enviada à imprensa que, apesar de encarar com "serenidade e respeito" as decisões judiciais, a defesa ressaltou estranheza com o fato de "passados quase dois anos, somente agora tenham sido determinadas medidas dessa natureza, o que evidencia possível afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade".

Conforme ainda os advogados, a prisão do ex-deputado"não pode ser conduzida de forma açodada, tampouco excessivamente tardia, sob pena de comprometer o próprio sistema de justiça do Estado".

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Tags:

Operação Duas Rosas organização criminosa prisão preventiva Uldurico Júnior

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