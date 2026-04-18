MPF investiga Crefisa por suposto abuso contra aposentados na Bahia

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Crefisa virou alvo de investigação do MPF na Bahia. - Foto: Ascom / SJDH

O banco Crefisa se tornou alvo de uma investigação do Ministério Público Federal (MPF) da Bahia por supostos abusos aos beneficiários da Previdência Social do estado.

De acordo com a portaria assinada pelo procurador da República, Fábio Conrado Loula, a decisão por instaurar inquérito civil se deu para apurar possíveis irregularidades cometidas pela instituição financeira, relacionadas aos pagamentos e saques de benefícios do INSS a aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social.

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O documento ainda informa que o contrato para pagamento de benefícios pelo banco foi suspenso cautelarmente pelo INSS, após reiteradas reclamações e representações do Procon, MPF e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Leila na CPMI

No início de março, a presidente do Palmeiras e da Crefisa, Leila Pereira foi convocada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar depoimento.

Parlamentares aprovaram a convocação da empresária para que ela preste esclarecimentos sobre possíveis irregularidades em empréstimos consignados ofertados pela Crefisa.

No entanto, Leila Pereira teve seu depoimento adiado e, posteriormente, foi dispensada de comparecer por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Gilmar Mendes liberou a empresária, citando possível desvio de finalidade na convocação.