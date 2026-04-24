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INDÚSTRIA BAIANA

Index 2026: evento da indústria deve crescer 50% em Salvador

Portal A TARDE acompanhou a apresentação oficial do evento

Ane Catarine
Por

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O presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos
O presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos -

A segunda edição do Index será realizada nos dias 6, 7 e 8 de maio no Centro de Convenções Salvador, no bairro da Boca do Rio, reunindo representantes da indústria, negócios e inovação em um dos principais eventos do setor na Bahia.

Organizado pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Index 2026 projeta aumento de 50% no número de visitantes, impulsionado pela ampliação de expositores, com todos os estandes vendidos ainda no início do ano.

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O portal A TARDE acompanhou, na manhã desta sexta-feira, 24, a apresentação oficial do evento.

Na ocasião, o presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, destacou o papel do encontro diante do cenário desafiador da indústria.

“A indústria baiana, assim como a brasileira como um todo, vive um momento de muita oscilação. O Index surge justamente dentro desse movimento, criando oportunidade para a indústria se apresentar ao mercado e aos consumidores”, afirmou.

“É uma oportunidade também de buscar conhecimento, pois sabemos que o grande segredo da indústria é a produtividade. E esse é o nosso desafio para conquistar competitividade”, completou.

Crescimento da indústria baiana

Henrique Passos também ressaltou o desempenho recente do setor no estado, mesmo diante de pressões externas, como o tarifaço americano.

“A indústria da Bahia vem crescendo, com destaque para a química verde, o biocombustível e a energia renovável, que são os setores que vejo avançar de forma mais estratégica. Além disso, temos a indústria extrativa mineral, a voltada ao consumo e a economia criativa”, disse o presidente.

O presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, dá detalhes do Index 2026
O presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, dá detalhes do Index 2026 | Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

Segundo ele, o evento contribui para ampliar oportunidades de negócios e geração de renda.

“Temos muita capacidade de gerar empregos e renda. Quanto mais trabalhamos para ter uma indústria competitiva, maiores os salários. Por isso, eventos como esse são fundamentais.”

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Pequenas empresas

O Index também se apresenta como uma oportunidade para micro e pequenos empreendedores.

A gerente de Relacionamento Sindical da FIEB, Manuela Martinez, destacou a importância da parceria com o Sebrae para garantir a participação desse público.

“Na Bahia, mais de 90% da nossa indústria é formada por pequenos empresários. Para nós, é fundamental viabilizar a presença deles na feira. O Sebrae oferece suporte para que esses empreendedores participem e cresçam dentro desse ambiente”, afirmou.

A gerente de Relacionamento Sindical da FIEB, Manuela Martinez
A gerente de Relacionamento Sindical da FIEB, Manuela Martinez | Foto: Ane Catarine

O que é o Index

Com mais de 300 expositores, todos de marcas baianas, o evento reúne setores estratégicos como mineração, energia, agronegócio, petroquímica, alimentos e bebidas, metalmecânico, tecnologia, têxtil, saneantes, cosméticos, calçados, moda, celulose, pneus, gráfico e plástico.

A proposta é conectar indústria, comércio e investidores em um ambiente voltado à geração de negócios e troca de conhecimento.

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A programação inclui rodadas de negócios, fóruns estratégicos e experiências imersivas, além da participação de compradores nacionais e internacionais.

Entre os destaques desta edição estão a ampliação das rodadas de negócios e uma missão empresarial com representantes de 25 países da União Europeia, com foco na criação de parcerias e novas oportunidades para a indústria baiana.

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INDEX indústria Salvador

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